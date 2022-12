OL, Equipe de France : Blanc détruit Emiliano Martinez Article de Thomas Salis • Il y a 1 h commentaires Le coach de l’OL, Laurent Blanc, est revenu sur l’attitude du portier de l’Albicelste, Dibu Martinez lors de France-Argentine. Dibu face aux Bleus Dibu face aux Bleus © Icon Sport Le coach de l’OL, Laurent Blanc, est revenu sur l’attitude du portier de l’Albicelste, Dibu Martinez lors de France-Argentine. Vidéo associée: France-Argentine : "scénario de fou", l'Albiceleste mène 3-2 face aux Bleus (France 24) Jouer Heure actuelle 0:08 / Durée 2:02 HQPlein écran France 24 France-Argentine : "scénario de fou", l'Albiceleste mène 3-2 face aux Bleus Activer les notifications 0 Afficher sur Watch Autres vidéos GALA VIDEO – Emiliano Martínez : ce geste obscène du joueur argentin qui a choqué après la victoire Dailymotion/Dailymotion GALA VIDEO – Emiliano Martínez : ce geste obscène du joueur argentin qui a choqué après la victoire 1:11 "L'arrogance ne fonctionne pas avec moi" : Emiliano Martinez dédie son geste graveleux aux... Télé7 Jours/Télé7 Jours "L'arrogance ne fonctionne pas avec moi" : Emiliano Martinez dédie son geste graveleux aux... 0:00 Coupe du Monde 2022 : Emiliano Martinez et son geste obscène, le gardien Argentin atomisé après la finale Dailymotion/Dailymotion Coupe du Monde 2022 : Emiliano Martinez et son geste obscène, le gardien Argentin atomisé après la finale 1:20 France-Argentine reste en travers de la gorge de nombreux français ! Les Bleus ont échoué aux portes du sacre et l’attitude de Dibu Martinez ne passe pas pour de nombreux observateurs du football français. Laurent Blanc, ancien coach de l’Équipe de France a été interrogé sur les provocations du portier argentin. « Ça c’est la nature humaine. Chacun est différent. Après il faut savoir se canaliser dans les célébrations, ce n’est pas le cas de tout le monde… », a taclé le nouvel entraîneur de l’OL en conférence de presse. Voilà qui est clair…