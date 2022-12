Non, Non, Rien N'a Changé The Radios C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée C'est l'histoire d'une reine que j'avais espérée C'est l'histoire d'un amour que moi petit enfant C'est l'histoire d'un beau jour que je croyais vivant Je voulais être très heureux pour toute la planète Je voulais, j'espérais que la paix règne en maÏtre Le soir de Noël, mais tout a continué Mais tout a continué, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hey-hey Hey-hey Moi je pense à un enfant entouré de soldats Moi je pense à un enfant qui demande "pourquoi?" Tout le temps (oui, tout le temps), tout le temps (oui, tout le temps) Moi je pense à tout ça et je ne devrais pas Toutes ces choses-là ne me regardent pas Et pourtant (oui, et pourtant) et pourtant Je chante, je chante Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hey-hey, wouh Hey-hey Et pourtant bien de gens ont chanté avec nous Pourtant bien des gens se sont mis genoux Pour prier (oui, pour prier) pour prier (oui, pour prier) Mais j'ai vu chaque jours à la télévision Même le soir de Noël les fusils, les canons J'ai pleuré (oui, j'ai pleuré) j'ai pleuré Qui pourra m'expliquer que Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hey-hey, wouh Hey-hey C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée C'est l'histoire d'une reine que j'avais espérée C'est l'histoire d'un amour que moi, petit enfant... C'est l'histoire d'un beau jour que je croyais vivant Je voulais être très heureux pour toute la planète (non, non) Je voulais j'espérais que la paix règne en maitre (non, non) Le soir de Noël mais tout a continué (non; non) Mais tout a continué, mais tout a continué (non, non, non, non) Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hey-hey, wouh Hey-hey (come on) Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hey-hey Hey-hey (one two, three)