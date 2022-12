Ouverture du CHAN 2022 Infantino attendu en Algérie L’Algérie s’apprête à organiser la 7e édition du CHAN qui regroupe pour la première fois 18 nations. Lors de l'édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, disputée au Cameroun, le président de la FIFA, Gianni Infantino a rejoint Yaoundé le 15 août pour présider, la cérémonie d'ouverture. C'était la toute première fois depuis la création de cette compétition en 2009 qu'un président de la FIFA a été présent pour le coup d'envoi. D'ailleurs, il était aussi présent au comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). C'est l'Algérie qui organisera cette compétition continentale du 13 janvier au 4 février. Et aux dernières nouvelles, les présidents de la Fédération internationale de football et de la Confédération africaine de football (CAF), respectivement, Gianni Infantino et Patrice Motsepe, sont attendus en Algérie pour la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, Motsepe a affirmé le 21 du mois de décembre en cours, à Johannesbourg (Afrique du Sud), que le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février), «sera le meilleur jamais organisé». «Nous sommes impatients d'accueillir le CHAN Algérie-2022, du 13 janvier au 4 février 2023. La CAF est convaincue que ce sera le meilleur CHAN jamais organisé», a indiqué le premier responsable de l'instance continentale en conférence de presse tenue à Sandton Sun Hôtel. Et pour être «le meilleur CHAN jamais organisé, «il est donc bien important voire indispensable que cette compétition soit rehaussée par la présence du premier responsable du football mondial, à savoir, le président de la FIFA, Infantino. D'ailleurs, le 28 septembre dernier le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a profité de sa visite à Paris pour évoquer en détail le développement du football national et continental avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. «Globalement, c'était une rencontre amicale où nous avons abordé toutes les questions concernant le football mondial, et aussi le rôle de l'Algérie, qui est un grand pays de football et qui apporte beaucoup de choses à notre continent et au football mondial», a déclaré le président de la FAF à l'issue de leur entrevue. Après la non-qualification de l'Algérie au Mondial du Qatar au terme d'une double confrontation au dénouement cruel contre le Cameroun et comme les Algériens ont aussi manqué Russie 2018, le nouveau patron de la FAF est déterminé à casser cette mauvaise série tout en consolidant la formation et les infrastructures du pays. Pour ce faire, il peut compter sur l'appui de l'instance dirigeante du football mondial qui, conformément à la vision du président Infantino, s'attache à soutenir toutes les associations, quelle que soit leur taille, dans leur développement afin de rendre le football véritablement mondial. «La collaboration avec la FIFA correspond à nos besoins pour faire face aux différents enjeux auxquels nous sommes confrontés, que ce soient des questions techniques, juridiques ou autres», a déclaré l'ancien manager de la sélection algérienne drivée par Belmadi. Aujourd'hui donc l'Algérie s'apprête à organiser la 7e édition du CHAN qui regroupe pour la première fois 18 nations. Les équipes qualifiées à ce tournoi ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E, valideront leur ticket pour les quarts de finale. Le président de la CAF a souligné que le football africain a réalisé des «progrès significatifs», tout en affirmant continuer à investir dans le football scolaire. «Nous faisons des progrès significatifs pour que le football africain soit autosuffisant et compétitif au niveau mondial. Cela se reflète en partie par les performances exceptionnelles du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana au Qatar. Nous continuerons à investir dans le football scolaire, les académies de jeunes garçons et filles, et les infrastructures et installations de football. La CAF s'engage également à améliorer la qualité des formateurs, des entraîneurs, des arbitres et du football dans chacune des 54 associations membres de la CAF». Ainsi et avec la présence attendue des présidents de la FIFA et de la CAF lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN en janvier prochain, l'Algérie montrerait donc ses capacités à être vraiment prête à organiser n'importe quelle compétition continentale ou internationale... Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 27-12-2022 Share