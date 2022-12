pouvoir RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT : Un salaire « digne » pour 2,8 millions de travailleurs FacebookTwitt

pouvoir RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT : Un salaire « digne » pour 2,8 millions de travailleurs FacebookTwitterEmailWhatsAppCopy LinkViberLinkedInPartager Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a salué les décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant les augmentations salariales, l’allocation chômage et la retraite, en les qualifiant d’ « historiques ». Affirmant que les hausses salariales toucheront 2,8 millions de travailleurs. Intervenant, dimanche soir, au JT de 20h00 de l’ENTV, Chorfa a déclaré que ces augmentations ont pour objectif de préserver la dignité des citoyens, et contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat. Signalant que «2,8 millions de fonctionnaires, y compris les contractuels » en bénéficieront. En revanche les travailleurs du secteur économique ne sont pas concernés par cette hausse des salaires. « Pour le secteur économique, la hausse dépend de la convention collective entre l’employeur et le partenaire social », a précisé le ministre du Travail. Pour les hausses concernant les fonctionnaires, elles sont fixées entre 4 500 dinars et 8 500 dinars par an selon les catégories, soit des augmentations au cours de 2022, 2023 et 2024 atteignant 47% seront distribuées graduellement durant deux ans. Citant l’exemple du secteur de l’Éducation nationale «un enseignant verra son salaire augmenter de 13 500 dinars durant les deux prochaines années », c’est-à-dire, 2023-2024, a précisé le ministre du Travail. « Durant les deux prochaines années, la hausse des salaires avoisinera les 50 % », a-t-il indiqué. … et 15 000 DA pour 1,9 million de chômeurs L’autre mesure prise par le Président Tebboune, dimanche, concerne la hausse de l’allocation chômage qui passe de 13 000 dinars à 15 000 dinars nets d’impôts, avec une couverture sociale à la charge de l’État. « Le chef de l’État a décidé d’augmenter l’allocation chômage de 13 000 à 15 000 dinars nets, tous frais confondus, en plus de la prise en charge, par l’État, des charges de la couverture santé des chômeurs pendant la période durant laquelle ils bénéficient de l’allocation » a indiqué un communiqué de la présidence. Dans ce cadre le ministre du Travail a précisé que jusqu’à la fin de ce mois de décembre, 1,9 million de chômeurs touchent cette allocation en Algérie. Retraités : 5000 DA d’augmentations Concernant la retraite, Chorfa a rappelé que le Président Tebboune a décidé le relèvement du minimum d’allocation de retraite en Algérie à 15 000 DA pour ceux qui gagnent moins de 10 000 DA, et à 20 000 dinars pour ceux qui gagnent 15 000 DA, conformément au salaire minimum qui a connu une augmentation de 18 000 à 20 000 dinars depuis 2021. Le ministre du Travail a déclaré qu’ « à partir de janvier prochain il n’y aura pas de retraite moins de 15 000 DA». Ajoutant que 250 000 retraités bénéficieront de l’augmentation de la pension et 900 000 autres de la prime. À ce propos Chorfa, explique que la CNR compte deux catégories de retraite : (la pension et la prime), la pension est destinée à ceux qui ont cotisé pendant plus de 15 ans. Tandis que l’autre qui est entre 400 et 10 000 DA concerne les travailleurs qui cotisaient pendant moins de 15 ans. Ces derniers bénéficieront d’une augmentation allant à 11 000 DA. Au total la hausse touchera 1 300 000 retraités. Il est important de rappeler que lors du Conseil des ministre, le président de la République a insisté sur la nécessité d’aligner la grille salariale, sur le pouvoir d’achat d’abord, puis sur le soutien continu aux groupes socialement vulnérables, en tenant compte de la valeur du travail et de l’avancement de la production, comme deux principales références pour augmenter les salaires. Sarah Oubraham