RÉVISION DES STATUTS DU PERSONNEL DE LA SANTÉ ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS : Le Président prescrit deux ordonnances FacebookTwitterEmailWhatsAppCopy LinkViberLinkedInPartager Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres de ce dimanche, la révision des statuts particuliers de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé, en œuvrant à promouvoir et à moderniser et uniformiser la qualité de la prise en charge hospitalière et les services de santé. Le chef de l’État a, à la même occasion, donné des instructions pour la mise en place d’un système de travail interne pour les hôpitaux, à même d’assurer un suivi électronique des dossiers médicaux retraçant le parcours du patient, et de réduire la pression sur les médecins. Il a souligné que le principal problème du secteur de la santé ne concerne pas la structuration, mais plutôt la gestion, relevant que la réforme doit se poursuivre tout au long de l’année et non pas pendant une période définie. Le Président Tebboune a indiqué, dans le même cadre, que la situation générale vécue par le pays a eu un impact négatif sur le secteur de la santé, toutefois sa situation qui exige une révision radicale ne signifie pas nécessairement sa reconstruction à partir de zéro. Mettant l’accent sur l’importance de motiver les médecins et les paramédicaux en créant une atmosphère socioprofessionnelle optimale de manière à leur permettre d’exercer confortablement leurs missions et mieux accomplir leur devoir professionnel, le Chef de l’Etat a souligné la nécessité d’assurer un recyclage professionnel aux agents paramédicaux, à travers des sessions de formation pour leur insertion dans le mécanisme des promotions administratives et professionnelles. Il a appelé, dans ce sens, à séparer entre la gestion administrative et la gestion médicale, et se diriger vers la spécialisation des hôpitaux pour créer des pôles de soins en mesure de contribuer à desserrer l’étau sur les hôpitaux nationaux. Le Président Tebboune a préconisé de « soutenir la spécialisation des hôpitaux par la signature de contrats avec des hôpitaux internationaux spécialisés, en vue de prendre en charge en Algérie les opérations chirurgicales des cas complexes nécessitant des soins spécifiques. L’Algérie produirait des vaccins pour enfants et l’insuline dès 2023 Concernant le domaine de l’industrie pharmaceutique, le Président Tebboune s’est félicité des efforts consentis actuellement pour la relance de ce secteur stratégique, affirmant que la mise à disposition des médicaments aux citoyens est une tâche noble. À ce propos, il a instruit de produire des vaccins pour enfants et l’insuline en Algérie à compter de 2023, de lutter contre toute forme de contrebande des médicaments et de durcir les peines contre toute personne impliquée. Tebboune a instruit, dans ce sillage, de réhabiliter le groupe Saidal afin de lui permettre d’assurer la couverture d’une grande partie des besoins du marché national en médicaments, couverture qui a reculé à 5% alors qu’elle représentait 47% des parts de marché. À rappeler que le 13 décembre dernier, Tebboune avait affirmé lors de sa visite au pavillon du groupe Saidal, à l’occasion de la 30e Foire de la production algérienne que l’État tend, à travers le groupe Saidal, à couvrir un taux de 40 à 50% des besoins du marché national en médicaments produits localement et à construire une industrie pharmaceutique qui protège la souveraineté sanitaire du pays, soutenant que « Certains avaient tenté, dans le passé, de détruire cette société dont la production ne dépassait pas les mais que le travail est en cours pour la remettre sur pied ». Ania Nch