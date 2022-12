Les réserves de change algériennes dépassent les 60 milliards USD Publié Le : Lundi, 26 Décembre 2022 14:36 Lu : 283 fois Imprimer Evoyer Partagez Les réserves de change algériennes dépassent les 60 milliards USD ALGER-La valeur des réserves de change algériennes a dépassé les 60 milliards de dollars, a fait savoir, lundi à Alger, le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah Eddine Taleb. Dans une allocution à l'ouverture des travaux de la conférence sur les défis futurs des banques centrales, organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de la BA, M. Taleb a précisé que "les réserves de change dépassent actuellement 60 milliards USD, soit près d'un an et demi d'importations de biens et de services". Le gouverneur de la BA a affirmé que le système bancaire algérien a montré une "grande flexibilité" en dépit d'une conjoncture internationale difficile, marquée particulièrement par la pandémie Covid-19 et la crise pétrolière de 2014. L'année 2022 a constitué un "nouveau défi" en matière de maîtrise de l'inflation en tant que phénomène mondial, la Banque centrale s'étant concentrée sur l'adoption d'une politique monétaire "pragmatique", notamment le taux de change, comme mécanisme pour atténuer l'inflation importée et préserver le pouvoir d'achat du citoyen à la lumière du premier excédent de la balance des paiements depuis 2014.