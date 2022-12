Faire progresser l‘équipe nationale, en prévision de la CAN 2024 Djamel Belmadi SPORT Par Larbi M'hamed Sidal

Faire progresser l‘équipe nationale, en prévision de la CAN 2024 Djamel Belmadi SPORT Par Larbi M'hamed Sidali On Sep 18, 2022 L’effectif convoqué par le sélectionneur national, en vue des deux matchs amicaux des Verts contre la Guinée et le Nigeria, est « composé de pas mal de jeunes à qui on va donner du temps de jeu en prévision de la prochaine CAN », indique, Djamel Belmadi. Lors d’une conférence de presse au Centre technique de la FAF à Sidi Moussa, affirme que « l’objectif de ces deux rencontres contre deux équipes de qualité, est de faire évoluer et progresser notre équipe, en prévision de la prochaine CAN-2024 ». Evoquant le premier match amicale contre la Guinée, le coach national estime que c’est une équipe qui démontre pas mal de choses et qui a toujours posé des problèmes à l’Algérie. « Nous, on aime ça. Ca nous arrange », a ajoute Belmadi, soulignant la qualité des joueurs de la sélection guinéenne dont la plupart évolue en Europe. Même remarque de l’entraîneur algérien concernant la sélection nationale du Nigeria qu’il considère comme une cylindrée faisant partie du top 5 africain. « Ca sera une vrai confrontation et une belle rencontre contre cette équipe qui voudra certainement se rebiffer, vu que nos dernières confrontations, en CAN-2019 et en amical, ont été à notre avantage », a rappelé Belmadi.