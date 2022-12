Paroles et traduction de la chanson «Jailhouse Rock» par Elvis Presley ⇑Paroles + TraductionTéléchargeme

Paroles et traduction de la chanson «Jailhouse Rock» par Elvis Presley ⇑Paroles + TraductionTéléchargementVidéosCommentaires Écoutez "jailhouse rock" sur Amazon Music Unlimited (ad) La Prison Du Rock The warden threw a party in the county jail. Le gardien a donné une fête dans la prison du comté. The prison band was there and they began to wail. L’orchestre de la prison est là et ils commencent à hurler. The band was jumpin' and the joint began to swing. Ils sont en train de sauter et le tout commence à se balancer. You should've heard those knocked out jailbirds sing. Tu aurais dû entendre ces "oiseaux de prison" ravis de chanter Let's rock, everybody, let's rock. C'est le moment de se secouer, tout le monde, secouez-vous Everybody in the whole cell block Tout le monde dans la taule Was dancin' to the Jailhouse Rock. Était en train de danser sur le rock de la prison Spider Murphy played the tenor saxophone, Murphy l'araignée jouait du saxophone Little Joe was blowin' on the slide trombone. Petit Joe soufflait dans le trombone The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang, Les batteurs de l'Illinois faisaient Crash, Boom, Bang. The whole rhythm section was the Purple Gang. Toute la section rythmique était assurée par le gang pourpre Let's rock, everybody, let's rock. C'est le moment de se secouer, tout le monde, secouez-vous Everybody in the whole cell block Tout le monde dans la taule Was dancin' to the Jailhouse Rock. Était en train de danser à la Prison du Rock Number forty-seven said to number three : Le détenu 47 dit au numéro 3 "You're the cutest jailbird I ever did see. "Tu es le plus mignon oiseau de prison qu'il m'ait jamais été donné de voir I sure would be delighted with your company, Je suis sûr que je m'amuserais en ta compagnie Come on and do the Jailhouse Rock with me. " Viens et fais le Rock de la prison avec moi. " Let's rock, everybody, let's rock. C'est le moment de se secouer, tout le monde, secouez-vous Everybody in the whole cell block Tout le monde dans la taule Was dancin' to the Jailhouse Rock. Était en train de danser à la Prison du Rock The sad sack was a sittin' on a block of stone Le triste Sack était assis sur un bloc de pierre Way over in the corner weepin' all alone. Loin de là dans le coin pleurant tout seul The warden said, "Hey, buddy, don't you be no square. Le gardien dit " Hey, mon pote, ne sois pas un rabat-joie If you can't find a partner use a wooden chair. " Si tu ne peux pas te trouver un danseur, utilise une chaise en bois Let's rock, everybody, let's rock. C'est le moment de se secouer, tout le monde, secouez-vous Everybody in the whole cell block Tout le monde dans la taule Was dancin' to the Jailhouse Rock. Était en train de danser à la Prison du Rock Shifty Henry said to Bugs, "For Heaven's sake, Henry le sournois dit à Bugs, " Pour l'amour de dieu No one's lookin', now's our chance to make a break. " Personne ne regarde, maintenant c'est notre chance de partir. " Bugsy turned to Shifty and he said, "Nix nix, Bugsy se tourna vers Le sournois et lui dit " Nix, nix, I wanna stick around a while and get my kicks. " Je veux rester encore un peu et m’éclater. Let's rock, everybody, let's rock. C'est le moment de se secouer, tout le monde, secouez-vous Everybody in the whole cell block Tout le monde dans la taule Was dancin' to the Jailhouse Rock. Était en train de danser à la Prison du Rock