J'ai oublié de vivre Johnny Hallyday Oh, à force de briser dans mes mains des guitares Sur des scènes violent

J'ai oublié de vivre Johnny Hallyday Oh, à force de briser dans mes mains des guitares Sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres À force de forcer ma force à cet effort Pour faire bouger mes doigts Pour faire vibrer mon corps À force de laisser la sueur brûler mes yeux À force de crier mon amour jusqu'aux cieux À force de jeter mon cœur dans un micro Portant les projecteurs Comme une croix dans le dos J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre À force de courir la Terre comme un éclair Brisant les murs du son en bouquets de lasers À force de jeter mes trésors au brasier Brûlant tout en un coup Pour vous faire crier À force de changer la couleur de ma peau (À force de changer la couleur de ma peau) Ma voix portant les cris qui viennent du ghetto (Ma voix portant les cris qui viennent du ghetto) À force d'être un dieu, Hells Angels ou bohème L'amour dans une main Et dans l'autre la haine J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre Oh, à force de briser dans mes mains des guitares Sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres À force d'oublier qu'il y a la société M'arrachant du sommeil Pour me faire chanter À force de courir sur les routes du monde Pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde À force d'être enfin sans arrêt le coupable Le voleur, le pilleur, et le violent admirable J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre