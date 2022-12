Société Anonyme Eddy Mitchell Dans un building de vingt étages L'été comme l'hiver Tu travailles pour une so

Société Anonyme Eddy Mitchell Dans un building de vingt étages L'été comme l'hiver Tu travailles pour une société De cent mille actionnaires Ton nom ici n'existe pas Tu n'es qu'un numéro Pour être sûr de te garder On te donne ce qu'il faut Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Afin d'augmenter son standing Un jour la Société A fait construire Près du building Une belle cité Et l'on t'a dit d'autorité: "Voici l'appartement Pour le paiement tout est réglé On vous aidera vingt ans" Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Pour les week-ends on est gentil On te prête une auto Elle est graissée Elle est lavée Une vingt-trois chevaux Ta p'tite amie te voit de loin Quand tu viens la chercher Car sur les portes on lit très bien Le nom d'la Société Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Après trente ans d'un dur labeur Courbé par l'ambition Même si tu finis directeur Un monsieur au grand nom Que feras-tu quand arrivera le jour de l'addition Lorsque les anges près de Saint Pierre Ensemble te diront: Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme Rien n'est à toi Tout est à eux Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la Société Anonyme.