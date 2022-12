Pas de boogie woogie Eddy Mitchell Le pape a dit que l'acte d'amour Sans être marié, est un péché Cette nouv

Pas de boogie woogie Eddy Mitchell Le pape a dit que l'acte d'amour Sans être marié, est un péché Cette nouvelle il me faut l'annoncer À ma paroisse, je suis curé J'ai pris une dose de whisky Afin de préparer mon sermon Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Je me posais bien trop de questions Au petit matin, Dieu m'est apparu Et il m'a donné la solution Aussitôt, vers l'église j'ai couru Parler à mes fidèles sur ce ton Mes biens chers frères Mes biens chères sœurs Reprenez avec moi tous en cœur Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Maintenant l'amour est devenu péché mortel Ne provoquez pas votre Père Éternel Pas de boogie woogie avant vos prières du soir Puis j'ai réclamé le silence Afin d'observer les réactions Sur certains visages de l'assistance Se reflétait surtout l'indignation Quant aux autres, visiblement obtus Sachant qu'ils n'avaient rien compris Ils me demandèrent de faire à nouveau Le sermon du boogie woogie Mes biens chers frères Mes biens chères sœurs Reprenez avec moi tous en cœur Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Maintenant l'amour est devenu péché mortel Ne provoquez pas votre Père Éternel Non, pas de boogie woogie avant vos prières du soir Maintenant, tout est fait, tout est dit Mais mes fidèles sont partis Dieu, je reste seul dans ta maison J'en ai l'air, mais le dire, à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire J'irai tout droit tout droit en enfer Mais j'essaierai encore à la messe de midi Le sermon du boogie woogie Mes biens chers frères Mes biens chères sœurs encore une fois Reprenez avec moi tous en cœur Pas de boogie woogie avant vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Maintenant l'amour est devenu péché mortel Ne provoquez pas votre Père Éternel Non, pas de boogie woogie avant vos prières du soir Ah, ne faites pas de boogie woogie avant vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir (Boogie woogie, pas de boogie woogie) Maintenant l'amour est devenu péché mortel Ne provoquez pas votre Père Éternel Non, pas de boogie woogie avant vos prières du soir