ORAN : 300 volontaires en formation 300 volontaires prennent part à des sessions de formation à Oran en prévi

ORAN : 300 volontaires en formation 300 volontaires prennent part à des sessions de formation à Oran en prévision du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, a-t-on appris mardi des organisateurs. La majorité des volontaires concernés, appelés à assister le comité d’organisation du CHAN lors des rencontres prévues à Oran, ont déjà une expérience dans ce registre à travers leur participation à la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) tenue l’été dernier dans la capitale de l’ouest du pays, a indiqué, à l’APS, Malika Bensaïd, chargée de la formation des volontaires. «ça fait déjà un peu plus d’un mois qu’on a lancé le recrutement des volontaires. On s’est basé d’abord sur le listing des jeunes ayant participé aux JM avant d’ouvrir la porte à d’éventuels nouveaux postulants. A l’heure actuelle, on compte près de 300 volontaires, soit un nombre plus élevé que celui souhaité par le comité d’organisation local. On a agi de la sorte pour pallier tout éventuel retrait lors de la compétition», a-t-elle expliqué. Les volontaires, dont la plupart sont issus du milieu universitaire, ont bénéficié jusque-là d’une formation générale, en attendant de les orienter vers des commissions spécialisées pour entamer des cours spécifiques aux domaines auxquels ils seront affectés, a ajouté la responsable, qui a déjà occupé ce poste lors des JM. Pour sa part, le président du comité d’organisation local du CHAN, Rachid Oukali, a profité de son séjour à Oran pour tenir, lundi, une réunion avec les volontaires au niveau de la salle de conférences du complexe sportif Miloud-Hadefi. Le responsable a entendu les préoccupations des concernés, tout en leur prodiguant des conseils pour accomplir au mieux leurs missions. Il a fait savoir, en outre, qu’il comptait solliciter les services compétents de la wilaya d’Oran pour que les volontaires soient hébergés au village méditerranéen pendant la période du CHAN. La septième édition de l’épreuve continentale dédiée aux joueurs locaux regroupe pour la première fois 18 sélections. S’agissant de la ville d’Oran, elle accueillera, lors du premier tour, les rencontres du groupe D, qui comprend le Mali, l’Angola et la Mauritanie, ainsi que celles du groupe E, composé du Cameroun, du Congo et du Niger. La capitale de l’Ouest abritera aussi un match comptant pour les quarts de finale et un autre pour les demi-finales, ainsi que le match de classement pour la troisième place le 3 février, soit 24 heures avant la finale prévue au nouveau stade de Baraki (Alger), rappelle-t-on. (APS)