Artisanat: Le secteur assure plus de 1,140 million de postes d’emploi à l’échelle nationale ECONOMIE 25 décemb

Artisanat: Le secteur assure plus de 1,140 million de postes d’emploi à l’échelle nationale ECONOMIE 25 décembre 2022 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Le secteur de l’Artisanat assure plus de 1,140 million de postes d’emploi à l’échelle nationale, a-t-on appris à Oran du directeur de l’artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Kamel-Eddine Bouam. Par Salima K. Le secteur de l’Artisanat et des métiers compte actuellement à l’échelle nationale plus de 430 000 artisans versés dans différentes activités d’artisanat et a permis la création de plus de 1,140 million de postes d’emploi, a souligné M. Bouam dans une déclaration à l’APS, en marge de l’ouverture de la 9e édition du Salon national de soutien à la production des produits d’artisanat. Le ministère de tutelle œuvre à soutenir les artisans et les porteurs de projets dans le domaine de l’artisanat pour accéder au monde de l’entrepreneuriat par un accompagnement au travers de leur réhabilitation et formation au niveau des institutions de soutien relevant de l’Etat, a indiqué le même responsable. Plus de 100 exposants issus de 28 wilayas prennent part à cette manifestation qu’organise annuellement la wilaya d’Oran. Le salon est une opportunité pour les artisans de promouvoir leurs produits et d’échanger leurs savoir-faire et expériences afin de développer l’artisanat, a indiqué M. Bouam. Pour sa part, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a souligné, en supervisant l’ouverture de cette édition, que les autorités de wilaya s’emploient à soutenir les artisans et à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent. «Nous sommes disposés à coopérer avec les artisans, mettre à leur disposition les locaux requis pour faire la promotion de leurs produits et, si nécessaire, nous œuvrerons auprès de l’OPGI ou l’agence AADL pour dégager des formules adéquates pour simplifier l’opération de paiement des loyers et des charges», a-t-il déclaré. Ce salon, a-t-il indiqué devant la presse, «revêt une importance particulière, notamment en cette période où l’Algérie s’apprête à organiser le Championnat d’Afrique des nations des locaux (CHAN)». La participation des artisans «sera forte lors de cette manifestation sportive pour faire connaître l’artisanat algérien», a-t-il précisé. Les participants à la 9e édition du salon présentent leurs produits dans près d’une trentaine d’activités et spécialités comme l’habit (costumes), les aliments et gâteaux traditionnels, le travail de la laine, le tissage, les bijoux en argent, la poterie, le gypse, le cuir, fabrication du savon, les huiles, le miel et autres produits du terroir.L’organisation de cette manifestation, devant se poursuivre jusqu’au 2 janvier prochain, est supervisée par la Direction locale du tourisme et de l’artisanat et la Chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran. S. K.