Ecole nationale des forêts de Batna: Lancement d'une nouvelle promotion de 102 stagiaires SOCIÉTÉ 26 décembre 2022 Le coup d'envoi de la formation d'une nouvelle promotion de102 stagiaires de l'Ecole nationale des forêts de Batna issus de 27 wilayas du pays, au grade d'inspecteur de brigade des forêts, a été donné, dimanche, par le wali, Mohamed Benmalek. Par Faten D. Hamid Ould Youcef, sous-directeur à la formation au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a indiqué que l'objectif de cette opération est de «répondre aux besoins de développer les compétences professionnelles des travailleurs du secteur forestier». Il a également mis l'accent sur le rôle «déterminant» des établissements de formation du secteur à répondre «aux besoins de qualification des stagiaires, des jeunes porteurs de projets ainsi que des entreprises et coopératives agricoles et sylvicoles». Le directeur des moyens à la Direction générale des forêts, Aberrahmane Boukrabouza, a souligné que cette promotion qui suivra une formation de deux années viendra à terme appuyer les efforts de préservation du couvert végétal de l'Algérie qui s'étend sur une aire d'environ 40 millions d'hectares. L'Ecole nationale des forêts de Batna assure, a affirmé son directeur, Azzedine Bounouara, toutes les conditions adéquates pour assurer la formation y compris pratique de ses stagiaires, grâce à un encadrement spécialisé. Une promotion de 98 stagiaires au grade d'inspecteur de brigade des forêts est sortie en 2022 de cette école qui a également assuré des formations à 386 agriculteurs, 152 cadres du secteur agricole de plusieurs wilayas ainsi qu'à 300 chasseurs, a ajouté le même cadre. Occupant une aire de 7,24 hectares, l'Ecole nationale des forêts de Batna a été créée en tant que telle en 2012. Jusqu'à cette date, cette structure de formation était un institut technologique des forêts ouvert en 1974. F. D.