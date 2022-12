Le compte à rebours du CHAN 2023 a commencé: La mascotte et le ballon dévoilés, le programme changé SPORT 26 d

Le compte à rebours du CHAN 2023 a commencé: La mascotte et le ballon dévoilés, le programme changé SPORT 26 décembre 2022 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Les préparatifs s’accélèrent en prévision du Championnat d’Afrique des nations qu’accueillera l’Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, dans quatre stades du pays, à savoir le tout nouveau stade de Baraki, Hamlaoui de Constantine, 19-Mai de Annaba et Miloud-Hadefi d’Oran. Par Mahfoud M. Avec la livraison du stade de Baraki, déjà faite et qui sera soumis à un test-events avec la programmation d’un match amical de l’EN A’, tous les stades seront de la fête et prêts pour ce rendez-vous. Par ailleurs, la mascotte du CHAN a été dévoilée et arrivera le 29 décembre 2023, à l’occasion d’une conférence événementielle au siège du Comité d’organisation local (COL). En marge de la cérémonie pour le lancement du spot officiel, qui se déroulera ce jeudi à Alger (15h00), le COL va dévoiler la mascotte de la compétition. Cette mascotte, qui devra participer à des événements promotionnels et propagera l’engouement pour la compétition, serait inspirée de l’histoire algérienne. Un objet ou un animal, probablement un Fennec, le personnage devrait bien évidemment être décliné en produits dérivés. Aussi, la CAF a dévoilé le ballon du 7e Championnat d’Afrique des nations. Le cuire rond choisi est une réalisation de la société anglaise Umbro. Il sera utilisé pendant toute la compétition, du 13 janvier au 4 février 2023. Sa couleur principale est blanche, accompagnée des marques vertes et rouges. En dehors de cela, le ballon du CHAN 2022 portera le logo de la CAF dessiné au beau milieu. Par ailleurs et sur un tout autre sujet, la CAF a fait un léger changement dans le programme du tournoi, sur proposition du Comité d’organisation local (COL) du CHAN qui a accepté d’introduire cette modification. Ainsi, le match d’ouverture de la compétition entre l’Algérie et la Libye sera l’unique rencontre de la journée du 13 janvier 2023. Prévue initialement à 17h00 (heure algérienne), la rencontre se jouera à 20h00 au nouveau stade de Baraki. Le second match de la poule A, entre l’Ethiopie et le Mozambique, prévu initialement le 13 janvier 2023 à 20h00 (heure algérienne), se déroulera le lendemain, soit le 14 janvier 2023 à 14h00, précise la même source. Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en cinq groupes. Les trois premiers groupes (A, B et C) sont composés de quatre équipes, alors que les deux derniers (D et E) n’ont que trois équipes chacun. Les deux premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seuls les premiers des groupes D et E valideront leurs billets. M. M. Le programme complet : Vendredi 13 janvier 2023 : Baraki : 20h00 : Algérie – Libye Samedi 14 janvier 2023 : Annaba : 14h00 : Ethiopie – Mozambique 17h00 : RD Congo – Ouganda 20h00 : Côte d’Ivoire – Sénégal Dimanche 15 janvier 2023 : Constantine : 17h00 : Maroc – Soudan 20h00 : Madagascar – Ghana Lundi 16 janvier 2023 : Oran : 17h00 : Mali- Angola 20h00 : Cameroun – Congo Mardi 17 Janvier 2023 : Baraki: 17h00 : Mozambique -Libye 20h00 : Algérie – Ethiopie Mercredi 18 janvier 2023 : Annaba : 17h00 : RD Congo – Côte d’Ivoire 20h00 : Sénégal -Ouganda Jeudi 19 janvier 2023 : Constantine : 17h00 : Maroc – Madagascar 20h00 : Ghana – Soudan Vendredi 20 janvier 2023 : Oran : 17h00 : Angola – Mauritanie 20h00 : RD Congo – Niger Samedi 21 janvier 2023 : 20h00 : Libye – Ethiopie (Annaba) 20h00 : Mozambique – Algérie (Baraki) Dimanche 22 janvier 2023 : 20h00: Sénégal – RD Congo (Annaba) 20h00: Ouganda – Côte d’Ivoire (Baraki) Lundi 23 janvier 2023 : 20h00 : Ghana – Maroc (Constantine) 20h00 : Soudan – Madagascar (Oran) Mardi 24 janvier 2023 : 17h00 : Mauritanie – Mali (Oran) 20h00 : Niger – Cameroun (Oran)