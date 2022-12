L’heure des grandes transformations LA NATION 11/09/2022 Economie, En vrac Laisser commentaire 330 Vues L’éc

L’heure des grandes transformations LA NATION 11/09/2022 Economie, En vrac Laisser commentaire 330 Vues L’économie mondiale s’emballe. L’inflation, la pénurie de certaines matières premières, l’absence de visibilité même à court terme. Ce n’est certainement pas uniquement les effets, de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Ce sont les règles du jeu de l’économie mondiale et des institutions internationales qui se grippent. La confiance dans et sur les marchés s’érode ; les anticipations deviennent très difficiles, alors que l’économie n’est rien d’autre qu’un ensemble de contrats. Plus la confiance est faible, plus sont les coûts de transactions dans ces contrats : plus de risque, plus d’assurances, moins d’anticipations, plus de prévoyance, stockage des produits et des matières premières (énergie, produits agricoles…) plutôt que les flux sur les marchés….Tous ces comportements sont générateurs de coûts additionnels. La récession pointe son nez dans les plus grandes économies ; ce qui n’est pas sans conséquences sur les autres économies, particulièrement celles qui exportent les matières premières et l’énergie. La récession adossée à une inflation déjà installée produira à la fois le chômage et la pauvreté. Des politiques contra cycliques sont indispensables aujourd’hui et pas demain. Anouar El Andaloussi