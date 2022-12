Tahar Arezki, PDG de l’ONAT : «Tous nos produits ont été écoulés» Publié le 26 Déc 2022 L’Office national algé

Tahar Arezki, PDG de l’ONAT : «Tous nos produits ont été écoulés» Publié le 26 Déc 2022 L’Office national algérien du tourisme (ONAT) a établi un programme de voyages riche et varié, vers plusieurs sites dans les régions de la Saoura, à l’occasion des vacances scolaires, coïncidant avec la fin de l’année. Toutes les destinations touristiques que l’ONAT propose affichent aujourd’hui complet. «Nous avons épuisé tout le programme préparé à l’occasion de la fin de l’année et des vacances scolaires et nous sommes actuellement en phase d’exécution», fait savoir le PDG de l’Office, Tahar Arezki. «Notre mission principale est de promouvoir le tourisme national. C’est pourquoi nous avons proposé, pour cette période, plusieurs programmes, essentiellement vers le Sud, précisément dans la région de la Saoura, à savoir Timimoun, Taghit, Béchar, Béni Abbès, mais aussi Ghardaïa, Biskra, Tamanrasset et Djanet», indique le PDG. Il s’agit de programmes destinés spécialement aux touristes nationaux comprenant des séjours de 4 à 5 jours qui «permettent aux familles de fêter le Nouvel An et de profiter des vacances scolaires, tout en découvrant le Sahara algérien», ajoute Arezki. Selon lui, ces programmes sont à la portée des familles aux revenus moyens, puisque le coût du voyage a été bien étudié, incluant l’hébergement au sein des résidences appartenant à l’ONAT, comme à Igli et Taghit. «Les tarifs sont très abordables et très intéressants pour les familles, oscillant entre 20.000 et 25.000 DA la personne, pour un séjour de 5 jours en pension complète, incluant le transport, les visites touristiques et les soirées», ajoute notre interlocuteur. «Tous les déplacements se font au moyen des autocars de l’ONAT au départ d’Alger, Annaba et de Constantine, jusqu’aux villes de destination.» Et de préciser que les programmes mis en vente ont été commercialisés par les agences de l’Office, mais aussi par les agences privées conventionnées avec l’établissement. S’agissant des étrangers, Tahar Arezki indique qu’un programme spécial leur est proposé, car il s’agit de séjours d’une durée de 8 jours et plus, avec des tarifs ne dépassant pas les 300 ou 350 euros. Plusieurs groupes de touristes français et italiens ont été ainsi reçus tout récemment pour des vacances au Sahara. «Nous allons bientôt accueillir des touristes russes», fait savoir Arezki. Selon lui, après la pandémie de la Covid-19, les touristes étrangers renouent avec la destination Algérie et «l’Onat enregistre ces derniers mois une très forte demande sur les produits proposant des séjours dans le Grand- Sud». Les étrangers «sont beaucoup plus intéressés par le Sahara, notamment la région de Djanet, mais aussi par les circuits culturels à Tipasa, Tigzirt, Timgad et Djemila, pour visiter les ruines romaines notamment», ajoute Arezki. Selon lui, si l’on veut attirer davantage de touristes étrangers et relancer la destination Algérie, il faut faciliter l’obtention des visas et renforcer le transport aérien. «Les autorités ont mis en place tout un processus dans ce sens et ça commence à donner des résultats», assure-t-il. Quant aux nationaux, l’argument le plus convaincant reste le prix. «L’Onat y travaille justement et s’efforce à proposer de nouveaux programmes à des tarifs attractifs, notamment à l’adresse des familles. Cela leur permet de voyager, de découvrir leur pays à des coûts moindres», conclut notre interlocuteur. Lyes Mechti