Sécheresse :Appel à l’accomplissement de Salat El Istisqa vendredi prochain Publié le 27 Déc 2022 Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé, mardi dans un communiqué, à l’accomplissement de Salat El Istisqa, vendredi prochain à partir de 9h. «Suite à la sécheresse qui a affecté la plupart des régions du pays, et conformément à la Sunna du Prophète Mohamed (QSSSL), le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs appelle tous les citoyens à prendre part à Salat El Istisqa qui sera accomplie le vendredi 6 djoumada ethani 1444, correspondant au 30 décembre 2022, à partir de 9h», lit-on dans le communiqué.