Mise en exploitation de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M’sila :Kamel Beldjoud, «J’appelle les opér

Mise en exploitation de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M’sila :Kamel Beldjoud, «J’appelle les opérateurs à investir dans les Haut-Plateaux et le Sud» Dernière modification 26 Déc 2022 Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, appelle les investisseurs à être nombreux à aller à la conquête des zones des Hauts-Plateaux et du Sud après la mise en service de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M’sila. L’appel a été lancé à partir de la gare de Boughezoul, lors de la mise en exploitation, lundi , de cette nouvelle ligne ferroviaire. De nos envoyés spéciaux : Aziza Mehdid et Slimane Sari La navette inaugurale a eu lieu en présence du ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, ainsi que du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et de membres du Parlement. «Cette grande réalisation aura un impact important sur l’ensemble des régions des Hauts-Plateaux, notamment les wilayas traversées par cette ligne. Ce tronçon de 290 km fait partie de la rocade des Hauts-Plateaux reliant les wilayas de Tébessa et de Sidi Bel Abbès. Elle s’étale sur une longueur de 1.160km», a précisé Kamel Beldjoud. Le ministre a souligné que cet axe constitue la croisée des chemins avec la ligne ferroviaire reliant le nord du pays au sud sur une distance de près de 2.000 km. «Je lance un appel aux investisseurs nationaux afin d’aller à la conquête de ces villes intérieures, où tout l’environnement de l’investissement a été mis en place», déclare-t-il. Beldjoud affirme que cette nouvelle ligne impulsera la relance économique. «Toutes les commodités en matière d’infrastructures sont désormais disponibles, telles que l’eau potable, l’électricité et les stations d’épuration des eaux usées. Ce qui permet à l’investisseur algérien de venir investir et revigorer l’économie nationale», insiste-t-il. Au sujet de l’infrastructure, le ministre a rappelé que la gare de Boughezoul a été réalisée selon les normes internationales. Par ailleurs, Beldjoud a indiqué que la voie ferrée allant de Chiffa (Blida) à Boughezoul (Médéa) sera lancée dès la disponibilité des moyens financiers nécessaires, affirmant, dans ce sillage, que le tronçon entre Alger et Chiffa a été finalisé. Concernant la partie entre Boughezoul et Laghouat, qui s’étend sur une longueur de 250 km, elle connaît un avancement des travaux estimé à 90%. Le ministre dit espérer voir ce chantier achevé au plus tard le premier semestre de 2023. Le rail, poumon de l’économie nationale Selon le ministre, il est prévu que la ligne ferroviaire Nord-Sud s’étende vers Ghardaïa, El Ménéa, In Salah et Tamanrasset. «Ce sont les instructions du président de la République, car la voie ferrée constitue le poumon de l’économie», conclut-il. De son côté, Kamel Rezig a estimé que cet axe sera profitable aux investisseurs à bien des égards. «Ces liaisons entre différentes wilayas seront bénéfiques pour les hommes d’affaires au vu de leur caractère stratégique. Elles insuffleront une dynamique au commerce, à l’agriculture et à l’industrie en facilitant le transport des marchandises destinées aux marchés étrangers», dit-il. Rezig met l’accent sur les orientations du président Tebboune par rapport aux zones de libre-échange et l’importance de l’intensification du réseau routier et ferroviaire. Aussi, le ministre du Commerce a mis en avant les avantages du train comme moyen de transport, tels que la compétitivité des prix. Pour rappel, cette ligne a été réalisée en deux tronçons. Le premier d’une longueur de 139 km relie Tissemsilt à Boughezoul, tandis que le deuxième de 151 km assure la liaison entre Boughezoul et M’sila. Ainsi, il devrait traverser, dans un premier temps, cinq wilayas, à savoir Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa et M’sila. Il compte de même les gares d’Aïn Lahdjel, de Bouti Sayeh dans la wilaya de M’sila, outre la gare de Birine, à Djelfa. La ligne est équipée d’un système de signalisation sophistiqué et la vitesse du train mis en service atteint 160km/h. L’entrée en service de cette ligne permettra, précise-t-on, d’assurer deux navettes par jour, soit un départ à 5h du matin prévu de Bordj Bou Arréridj à Tissemsilt en passant par M’sila et Djelfa. Quant à la deuxième navette du retour, elle est prévue à 16h30 de Tissemsilt vers M’sila. La durée d’une seule navette est estimée à 4 heures et 11 minutes, avec la possibilité d’augmenter le nombre de navettes en fonction de la demande. A. M.