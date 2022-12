Marathon (course du désert): participation de 250 agents de la Protection civile à la 8ème édition à Timimoun Publié le 27 Déc 2022 Pas moins de 250 agents de la Protection civile, des deux sexes, issus des différentes wilayas du pays, ont animé la 8è édition du marathon « course du désert » qui s’est déroulée mardi à Timimoun, à l’initiative de la direction générale de la Protection Civile (DGPC). « Cette course, à laquelle a assisté le DGPC, le Colonel Boualeme Boughlef, s’est déroulée sur un circuit saharien traversant des dunes de sable, palmeraies et vieux Ksour, mis à profit des participants pour admirer et apprécier, en même temps, un paysage désertique féerique », a indiqué le chef de service de l’information à la DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui. Baptisée du nom de Chaib Zidane de la direction de la Protection civile de Sétif, mort lors des incendies de forêts de l’année dernière, cette manifestation, rehaussée par la participation de tous grades confondus du secteur, vise la préparation physique des sapeurs pompiers et la promotion du tourisme saharien. Ce marathon fait partie d’une série de manifestations sportives initiées dans les wilayas du Sud pays par la direction générale de la protection civile dans le cadre de la dynamisation des sports adaptés à travers le pays. Une parade des équipes de la protection civile a été organisée le long de l’artère principale ‘1er Novembre’ de la ville de Timimoun, ponctuée des rythme de fanfares relevant de ce corps constitué, en présence du directeur général de la protection civile et des cadres centraux.