Histoire : La généalogie de l’Algérie vue par Mokdad Issaad Publié le 27 Déc 2022 A quel moment et dans quelle

Histoire : La généalogie de l’Algérie vue par Mokdad Issaad Publié le 27 Déc 2022 A quel moment et dans quelles circonstances est née exactement l’Algérie ? Au terme de quels processus sociaux historiques ses frontières se sont dessinées et sa souveraineté s’est fortifiée ? Dans un livre qui vient de paraître, Mokdad Issaad apporte des éléments de réponse à une question qui a alimenté des thèses, des controverses et fait s’affronter encore des historiens s’agissant, notamment, de la nature du rapport qu’entretenait la régence d’Alger avec les Ottomans. Au terme de recherches qui remontent aux royaumes numides de l’Antiquité et aux dynasties du Moyen-Age qui ont régné sur le Maghreb, l’auteur met l’accent sur la période des frères Barberousse, au temps de la Régence d’Alger, avant que celle-ci n’officialise ses liens qui n’étaient nullement d’une totale dépendance, dix-sept ans plus tard, avec la Sublime-Porte quand Kheir-Eddine Barberousse fut nommé premier beylerbey, autrement dit roi des rois. C’est sur fond de rivalité à la fois économique et religieuse entre l’Espagne et l’empire ottoman que les habitants d’Alger, après ceux de Bejaïa, avaient fait appel aux frères Barberousse, marins expérimentés et vaillants guerriers, pour les protéger de l’ennemi qui occupait déjà des villes d’Afrique du Nord, comme Oran, Tunis et Tripoli, et satisfaire un besoin de stabilité et de sécurité que des roitelets et des dynasties vieillissantes dans un Maghreb émietté n’arrivaient plus à assurer. Dès lors, un embryon d’Etat, qui met en place des structures, va se consolider au fil des années. A propos de l’échec du roi d’Espagne qui en 1541 ne put conquérir Alger suite à une terrible tempête qui mit en déroute ses troupes, J. B. Wolf, historien américain, cité par l’auteur, n’y voit pas «dans les conditions météorologiques l’explication de la victoire des Algériens». L’épisode confirme, selon lui, «un état avancé dans la maturité de la Régence d’Alger, de par son organisation militaire, son armement, l’adhésion populaire, etc.» Le livre aborde parfois des questions qui donnent davantage à son œuvre les traits d’une recherche universitaire lestée de références bibliographiques. Mais pour expliquer les évolutions qui ont conduit à l’émergence puis à la consolidation d’une entité nationale soudée par des valeurs partagées, Issaad survole toute l’histoire de l’Algérie depuis le temps de l’aguelid Massinissa en passant par les révoltes de l’Emir Abdelkader, d’El Mokrani et la structuration du Mouvement national à partir des années 1920 du siècle dernier. Selon lui, le régime colonial est bâti sur un système inique et injuste qui a piétiné les droits les plus élémentaires des Algériens. En même temps par la promulgation de lois, l’implantation d’infrastructures, la signature de traités avec les pays voisins, il va contribuer à donner à l’Algérie ses contours définitifs. Le dernier chapitre retrace les événements et les hommes qui ont marqué la guerre de Libération nationale. Cette dernière reste un grand moment du raffermissement du sentiment national qui a permis de reconquérir chèrement la souveraineté nationale. R. Hammoudi