Le 'Nostradamus vivant' fait une prédiction surprenante concernant la Zone 51 Article de BANG Showbiz • Il y a 1 h 4 commentaires Alors que la fin d'année approche, le « Nostradamus vivant » a fait une prédiction surprenante concernant la Zone 51. Le 'Nostradamus vivant' fait une prédiction surprenante concernant la Zone 51 Le 'Nostradamus vivant' fait une prédiction surprenante concernant la Zone 51 © Fournis par BANG Showbiz Athos Salomé, qui affirme avoir prédit la mort de la Reine Elizabeth II cette année ainsi que la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19, a confié que 2023 serait une année spéciale pour la fameuse zone militaire. De nombreux personnes prétendent que la zone secrète cache des OVNI et bien d'autres projets mystérieux. Salomé a déclaré au Daily Star : « La zone comporte un tunnel sous le niveau du sol, qui mène à un portail tridimensionnel, dont l'ouverture est prévue en 2023. »` Il a ajouté : « Ce portail serait capable de transporter les gens entre les dimensions spatio-temporelles. Il y a un tunnel qui mène à un autre endroit et cet accès est ce que tout le monde veut jouer au dieu ou aux dieux. Cela peut sembler une réalité impossible, mais elle est utilisée et travaillée par les sciences occultes. De la même manière que cela se passe en Antarctique, comme si tout cela était lié. » Salomé affirme aussi qu'Elon Musk, le patron de Tesla et Twitter, est au courant de l'énergie qui se trouve sous la zone et qu'elle pourrait servir à développer une nouvelle technologie futuriste. Il a confié : « Ce qui s'y cache est si puissant que, récemment, le milliardaire Elon Musk a même révélé dans une interview que sa société SpaceX ne dispose pas seulement d'une zone secrète de technologie avancée, connue sous le nom de zone 59, mais que, selon l'homme d'affaires, elle développe des projets et des prototypes bien plus robustes. »