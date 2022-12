Le Ballon d’Or 2023 déjà attribué ? Article de Yannick Sagorin • Il y a 11 h commentaires Déjà sept fois

Le Ballon d’Or 2023 déjà attribué ? Article de Yannick Sagorin • Il y a 11 h Déjà sept fois sacré Ballon d’Or, Lionel Messi est-il promis à une huitième sphère dorée ? La consécration de l’Albiceleste au Mondial 2022 désigne fatalement La Pulga parmi les favoris à la prochaine récompense individuelle suprême. Le monde entier depuis le sacre argentin salue l’aura du meneur de jeu, qui a écrit ainsi la ligne qui manquait à son palmarès. Alors chez les bookmakers, l’identité du Ballon d’Or 2023 ne fait guère de doute. Un duel pour le Ballon d'Or ? Ou pas... Un duel pour le Ballon d'Or ? Ou pas... © Fournis par Sports.fr Pour Robert Lewandowski, qui en 2021 a bien failli voler la vedette à Leo Messi, l’issue est d’ores et déjà quasi certaine: « Bien sûr, souffle au Mundo Deportivo l’attaquant polonais. Peut-être qu'il y a un autre joueur qui joue dans le même club, mais il y a seulement une Coupe du monde, qui décide qui va le gagner cette année, et Leo est désormais confortablement en première position avec ce qu'il a accompli. » Une allusion à peine masquée à Kylian Mbappé. Vidéo associée: Lionel Messi est-il le favori du prochain Ballon d'Or France Football ? (L'Equipe) Jouer Heure actuelle 0:55 / Durée 10:28 LQPlein écran L'Equipe Lionel Messi est-il le favori du prochain Ballon d'Or France Football ? Activer les notifications 0 Afficher sur Watch Autres vidéos Argentine - L'incroyable foule déjà présente pour féliciter l'Albiceleste Dailymotion/Dailymotion Argentine - L'incroyable foule déjà présente pour féliciter l'Albiceleste 1:37 L'Argentine folle de joie après sa victoire contre les Pays-Bas AFP/AFP L'Argentine folle de joie après sa victoire contre les Pays-Bas 1:44 Argentine - Messi à la poursuite de son rêve Dailymotion/Dailymotion Argentine - Messi à la poursuite de son rêve 1:03 Mbappé, la seule alternative Elu meilleur joueur et meilleur buteur de la Coupe du monde respectivement, Lionel Messi et son jeune coéquipier parisien ont écarté bien des rivaux en brillant de la sorte au Qatar. S’ils venaient à gagner encore ensemble cette saison sous les couleurs du PSG, l’Argentin pourrait conserver sa longueur d’avance sur le Français à l’heure du verdict. A moins que les performances du jeune attaquant tricolore ne continuent de bluffer la planète football, à l’instar d’un certain Ronaldo. « Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde car il le mérite amplement, juge la légende auriverde auprès du média brésilien Apostagolos. Quand je le vois jouer, il me fait penser à moi dans mes meilleures années. Il sait parfaitement exploiter le moindre espace, il est imprévisible avec mais aussi sans le ballon et dans les un-contre-un, il est redoutable. Pour moi, il est tout bonnement impressionnant. »