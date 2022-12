Boum, repose en paix ! Nous l'avons fait ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 28-12-2022, 11:00 Hier, les Algéri

Boum, repose en paix ! Nous l'avons fait ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 28-12-2022, 11:00 Hier, les Algériens — pas tous, bien sûr ! — ont eu une pensée émue pour Boumediene, l'homme qui a su leur donner confiance en eux-mêmes après les doutes et les incertitudes d'une gouvernance confuse et suicidaire. Avec un baril de pétrole à seulement 2/3 dollars, l'homme du 19 juin a su lancer une industrialisation exploitant toutes les richesses naturelles. Les hydrocarbures, bien sûr, mais aussi la baryte, le marbre, l’argile, la silice, l'alumine, le gypse, le fer, le phosphate, le cuivre, le plomb, le zinc, le manganèse, l'argent, le mercure, l'or et des projets d'avenir pour le diamant, les terres rares, le wolfram-étain, l'uranium, etc. Alors, cette mine de Gara Djebilet qui fut le rêve de sa vie et dont l'exploitation a été lancée en cette année bénie 2022, n'est-elle pas le plus bel hommage que nous pouvions lui faire ? M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 28-12-2022, 11:00