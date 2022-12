BILLET (PAS) DOUX KB9, l'indésirable Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-12-2022, 11:00 L'affaire Benzema em

BILLET (PAS) DOUX KB9, l'indésirable Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-12-2022, 11:00 L'affaire Benzema empoisonne la vie sportive et même politique française. Finalement, le Ballon d'or 2022 pouvait rester pour jouer les rencontres à élimination directe puisque sa blessure n'avait pas la gravité annoncée par le staff médical. C'est le joueur d'origine algérienne, musulman et attaché à sa religion et au pays de ses parents, qui fut visé. Les autres, originaires d'Afrique, se sont tus. C'est aujourd'hui leur tour d'être dénoncés comme la cause de la catastrophe. Dans ce pays qui fut un jour celui des droits de l'Homme, si vous êtes noir ou bronzé, le fait d'être gagnant vous donne une couleur neutre ; on vous prend pour un blanc ! Mais si la défaite vous tombe dessus, votre peau se colore très vite. À la vitesse des nouvelles adhésions chez le couple Le Pen-Zemmour... M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-12-2022, 11:00