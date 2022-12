Corruption au Parlement européen Des cadeaux et des vacances à 100 000 euros offerts par Rabat Placeholder APS PUBLIÉ 25-12-2022, 11:00 Des cadeaux et des vacances dont le coût pouvait atteindre 100 000 euros ont été offerts par le Maroc pour soudoyer des eurodéputés en échange d'un soutien électoral au Parlement européen, selon de nouvelles révélations concernant le «Marocgate», ce retentissant scandale de corruption au sein de l'institution de l'Union européenne (UE). «L'équipe accusée d'avoir mis en place le système de corruption au cœur de Bruxelles travaillait également à l'obtention de votes» en faveur du Maroc, a indiqué le journal italien Il fatto quotidiano, citant les services secrets belges en charge de l'enquête sur les pots-de-vin au Parlement européen. Un rapport de ces mêmes services souligne que «le groupe — des eurodéputés impliqués dans l'affaire — travaillait en échange d'un soutien électoral orchestré par les autorités marocaines et de sommes d'argent considérables versées clandestinement, en espèces, par le Maroc». Selon les enquêteurs, l'ancien député Antonio Panzeri, l'actuel député Andrea Cozzolino et leur conseiller Francesco Giorgi ont travaillé pour la Dged (Direction générale des études et de la documentation, c'est-à-dire les services secrets marocains), moyennant rémunération dans le but d'influencer les décisions du Parlement européen en faveur du Maroc, notamment sur la question du Sahara occidental. Le groupe a opéré «avec une discrétion qui va au-delà de la simple prudence, évitant d'apparaître trop ouvertement pro-marocain au Parlement européen, utilisant un langage codé et cachant de l'argent dans les appartements», notent les services secrets bruxellois dans le rapport qui a déclenché l'enquête et qui a été révélé par Il fatto quotidiano. En outre, le mandat d'extradition belge à l'encontre de Maria Dolores Colleoni et Silvia Panzeri, respectivement l'épouse et la fille de Panzeri, désigne Abderrahim Atmoun, ambassadeur de Rabat en Pologne, comme ayant fait des «cadeaux» dont Mme Panzeri a «apparemment bénéficié». Ces mêmes documents mentionnent également des vacances dont le coût peut atteindre 100 000 euros. APS Placeholder APS PUBLIÉ 25-12-2022, 11:00