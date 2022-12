Des enfants de la communauté nationale établie à l'étranger en vacances à Ghardaïa Publié Le : Mercredi, 28 Décembre 2022 17:21 Lu : 30 fois Imprimer Evoyer Partagez Des enfants de la communauté nationale établie à l'étranger en vacances à Ghardaïa GHARDAIA - Un groupe d’une soixantaine d’enfants de la communauté nationale résidant à l’étranger séjourne dans la wilaya de Ghardaïa (région touristique située à 600 Km au sud d’Alger), a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs. Le groupe d’enfants vivant en Angleterre, en France et en Belgique, accompagné d’une équipe d’encadreurs, visitent dans le cadre du lancement d'un camp de vacances qui leur est destiné, les différents sites touristiques riches en monuments historiques, architecturaux, ainsi que des sites naturels et environnementaux de la pentapole du M’Zab avec ses cinq Ksour, ainsi que les régions de Metlili et Seb Seb avec leurs dunes de sable, a-t-on indiqué. La visite de la région de Ghardaïa, une destination touristique par excellence, qui permettra à ces enfants de connaître le patrimoine matériel et immatériel "atypique d’exception" de leur pays d’origine, intervient en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à jeter les ponts de communication entre les membres de la communauté nationale établie à l'étranger et leur mère patrie, l'Algérie, a-t-on signalé.