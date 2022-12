CHAN Algérie: Oran se taille la part du lion des 32 rencontres de la 7e édition Publié Le : Mercredi, 28 Déce

CHAN Algérie: Oran se taille la part du lion des 32 rencontres de la 7e édition Publié Le : Mercredi, 28 Décembre 2022 12:58 Lu : 114 fois Imprimer Evoyer Partagez CHAN Algérie: Oran se taille la part du lion des 32 rencontres de la 7e édition ORAN - Oran, l’une des quatre villes algériennes concernées par la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), réservé aux joueurs locaux, se taillera la part du lion des 32 rencontres programmées dans cette épreuve prévue du 13 janvier au 4 février 2023, avec pas moins de dix matchs à accueillir au stade Miloud-Hadefi. La capitale de l’Ouest abritera d’ailleurs deux groupes lors du premier tour, à savoir les poules D et E. La première comprend le Mali, l'Angola et la Mauritanie, alors que la seconde est composée du Cameroun, du Congo et du Niger. "El Bahia" reçoit aussi un match comptant pour les quarts de finale et un autre pour les demi-finales, ainsi que le match de classement pour la troisième place, le 3 février, soit 24 heures avant la finale prévue au nouveau stade de Baraki (Alger). A cet effet, les responsables locaux ont préparé trois terrains d’entrainement à mettre à la disposition des six formations hôtes de la ville lors du premier tour. Deux de ces terrains sont situés au niveau du complexe sportif Miloud-Hadefi et le troisième au stade d’athlétisme du quartier 'Les Castors' (commune d'Oran).