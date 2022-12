Constantine/CHAN2022: des ateliers de formation de stadiers Publié Le : Mercredi, 28 Décembre 2022 19:29 L

Constantine/CHAN2022: des ateliers de formation de stadiers Publié Le : Mercredi, 28 Décembre 2022 19:29 Lu : 50 fois Imprimer Evoyer Partagez Constantine/CHAN2022: des ateliers de formation de stadiers CONSTANTINE-Des ateliers de formation de stadiers seront ouverts "dès la semaine prochaine" à Constantine qui abritera une partie des compétitions du Championnat africain de football des nations des joueurs locaux CHAN- 2022), qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, a indiqué mercredi, le président de la commission locale d’organisation de cette manifestation continentale. Au cours d’une conférence de presse animée dans le cadre des préparatifs du CHAN- 2022, M. Rachid Oukal a indiqué que "des ateliers de formation seront organisés au profit de 250 jeunes pour accomplir la tâche d'agents de stades pendant ce Championnat", ajoutant que la formation portera sur divers domaines à savoir "l’accompagnement des délégations à l’intérieur et à l’extérieur du stade, leur orientation en matière d’hébergement, de restauration, de santé et de transport". Oukal a précisé que la plupart des jeunes volontaires sont des sportifs des deux sexes, parmi eux figurent des étudiants en Médecine, précisant que les inscriptions ont été ouvertes en novembre passé. Il a souligné que cette formule de participation volontaire a bénéficié d’un grand intérêt des jeunes, qui auront également pour tâche de sensibiliser le public en vue d’observer une conduite honorable, faite d’hospitalité, de civisme, de tolérance et d’accueil civilisé des invités de l’Algérie. Il est attendu la visite de 400 personnes membres des délégations étrangères, a indiqué M. Oukal. Le président de la commission de préparation de cette manifestation organisée par la Confédération africaine de football (CAF) a indiqué que le prix du billet du stade Hamlaoui de Constantine sera fixé à 200DA. Il a ajouté que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne organisation de cette manifestation, en matière de transport, de sécurité, d’hébergement, de santé et de promotion touristique.