FAF - Le trio arbitral algérien présent au mondial 2022 honoré Mondial-2022 : Le trio arbitr

FAF - Le trio arbitral algérien présent au mondial 2022 honoré Mondial-2022 : Le trio arbitral algérien présent au Qatar honoré par la FAF Le trio arbitral algérien composé de Mustapha Ghorbal, Abdelhak Etchiali et Mokran Gourari qui a officié brillamment lors de la Coupe du monde Qatar-2022 (20 novembre-18 décembre), a été honoré par la Fédération algérienne de football (FAF). « En marge de la réunion statutaire mensuelle du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, qui a eu lieu dimanche 25 décembre 2022, le président, Djahid Zefizef, et les membres du BF, ont tenu à rendre un vibrant hommage au trio arbitral algérien qui a officié brillamment lors de la Coupe du Monde de la FIFA – Qatar 2022″, a indiqué l'instance sur son site officiel. Drapés dans leurs beaux costumes gris avec l'insigne de la FIFA, Mustapha Ghorbal, et ses deux assistants, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari, ont été honorés par le président et les membres du bureau fédéral qui les ont félicités pour leur long parcours, ponctué de fort belle manière lors du dernier Mondial Qatari, selon la même source. Un hommage particulier a été rendu à l'arbitre assistant Etchiali qui a décidé de prendre sa retraite au lendemain de la Coupe du Monde, dont c'est la troisième participation après celles de 2014 au Brésil et 2018 en Russie, et après une longue et riche carrière de très haut niveau. Le trio d'arbitres algériens a, pour rappel, officié deux rencontres du 1er tour du Mondial 2022, à savoir Pays-Bas-Equateur (1-1) et Australie- Danemark (1-0), avant que Ghorbal ne poursuive l'aventure en tant que 4ème arbitre lors du match des huitièmes de finale entre la Croatie et le Japon puis le sommet des quarts ayant opposé la Croatie au Brésil.