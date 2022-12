Généralisation des opérations d'inspection des établissements de santé DR DR Le ministre de la Santé, Abdelha

Généralisation des opérations d'inspection des établissements de santé DR DR Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a annoncé, mardi à Alger, la généralisation des opérations d'inspection des établissements de santé à travers l'ensemble du territoire national, ajoutant que les rapports finaux des équipes chargées de l'opération seront présentés en Conseil des ministres. Dans une déclaration à la presse en marge du 1e séminaire national sur "l'amélioration de la qualité et de l'utilisation des équipements médicaux", M. Saihi a souligné qu'en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les équipes chargées d'inspecter les établissements de santé ont entamé leur travail la semaine dernière et l'opération qui se poursuit toujours a été généralisée à tous les établissements de santé, à travers l'ensemble du territoire national". Et d'ajouter que les rapport finaux issues du travail de ces équipes "seront soumis au Conseil des ministres pour examen". Le président de la République avait enjoint au ministre de la Santé, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, de préparer pour la prochaine réunion du Conseil des ministres un état des lieux sur la situation et la gestion des hôpitaux à travers le territoire national, et de lancer une inspection nationale sur la situation sur le terrain". SANTÉ 15:35 13-12-2022 Partager 0 Commentaire Publié Ministere de la santé Publié Ministere de la santé