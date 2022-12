Fête du Nouvel AN , Boucler 2022 en beauté: Voyages et réjouissances Publié le 26 Déc 2022 Le Réveillon se pré

Fête du Nouvel AN , Boucler 2022 en beauté: Voyages et réjouissances Publié le 26 Déc 2022 Le Réveillon se prépare, cette année, avec plus d’allégresse que d’inquiétudes. Agences de voyages, hôtels, boîtes activant dans l’événementiel n’appréhendent plus, comme cela a été le cas au cours des trois dernières années, de mettre le paquet pour proposer des offres fastueuses. L’an dernier, très peu d’agences de voyages avaient pris le risque d’organiser à pareille période des séjours dans le sud du pays pour la célébration du Nouvel An. La demande sur les voyages et sur le tourisme, rappelle-t-on, s’était tellement amenuisé depuis la crise sanitaire que de nombreuses agences de voyages avaient mis la clé sous le paillasson ou changé carrément d’activité. Après une saison estivale très difficile en 2021, des opérateurs ont préféré patienter en attendant des jours meilleurs. Cela a été le cas également des hôtels et des boîtes qui activent dans l’événementiel, très affectés par la Covid-19. Mais après la pluie, le beau temps est revenu, puisque la pandémie sanitaire n’est plus qu’un mauvais souvenir et la demande sur les voyages a repris. Les agences de voyages restent soulagées de ne plus travailler dans le stress et la crainte de voir leurs programmes annulés à la dernière minute. La toile (réseaux sociaux, sites web, blogs) est ainsi décorée par une palette d’offres des plus fastueuses aux plus modestes, de spectacles et concerts de musique dans des hôtels de luxe, animés par des chanteurs algériens, des dîners dansants et des séjours dans le désert où le dernier coup de minuit sera donné sous un ciel étoilé, entre les dunes. Selon le secrétaire général du Forum algérien des agences de voyages, Mohamed Chaïb, les opérateurs, prestataires, propriétaires d’hôtels, de résidences et de campings dans le sud du pays sont très satisfaits du volume de la demande et s’apprêtent à accueillir des milliers de touristes nationaux et étrangers dans les meilleures conditions possibles, en rivalisant en menus, loisirs et visites. «La tendance, cette année, outre les destinations classiques comme Taghit, Ghardaïa, Djanet, Tamanrasset et Timimoun, c’est El Menia et Brezina, à El Bayadh. En matière d’offres, il y a un très bon équilibre entre le sud-est et le sud-ouest. El Oued est également de retour grâce aux safaris que les agences de voyages locales proposent aux jeunes. Cette région était une destination touristique par excellence avant de perdre son attractivité durant la décennie noire», indique-t-il, signalant que Djanet et Timimoun affichent déjà complet en termes de vols et d’hébergement. Le Nord ne sont pas en reste, puisque des opérateurs proposent à leurs clients de passer la soirée du réveillon dans des hôtels de luxe, tels que «Sabri» à Annaba, «Le Zenith» à Oran, «Golden Tulip Royaume» à Alger. Mais à des prix qui ne sont pas à la portée de tous. Des destinations étrangères, tunisiennes et turques, notamment, sont également proposées. Les agences de voyages ont fait l’effort de promouvoir des offres qui soient accessibles aux familles et aux jeunes afin que tout le monde trouve son compte et se fasse plaisir sans se ruiner. Farida Belkhiri