Jumelage interhôpitaux : 60 patientes de Tiaret bénéficient d’interventions chirurgicales Dernière modificatio

Jumelage interhôpitaux : 60 patientes de Tiaret bénéficient d’interventions chirurgicales Dernière modification 28 Déc 2022 Des interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique ont été effectuées sur 60 malades de Tiaret dans le cadre du jumelage entre l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er-Novembre 1954 d’Oran et des hôpitaux de la wilaya, a indiqué, mercredi , la Direction locale de la santé. Les interventions concernent généralement l’ablation de tumeurs de l’utérus ou de parties du sein, opérations assurées par un médecin spécialisé de l’EHU d’Oran, a précisé la chargée de communication de la Direction de la santé, Aïcha Benkouider. Ces opérations ont été assurées au niveau des hôpitaux de Frenda, de Rahouïa, de Sougueur, de Kasr Chellala et de Mahdia, épargnant aux patientes de longs et coûteux déplacements. Elles ont également permis aux personnels médical et paramédical locaux de prendre part aux interventions afin d’acquérir davantage d’expérience, a-t-elle ajouté. Parallèlement aux interventions chirurgicales, 140 patientes ont bénéficié d’examens approfondis assurés par le même staff médical qui a également orienté une patiente vers l’EHU 1er-Novembre 1954 d’Oran pour y subir une intervention chirurgicale plus complexe. La délégation médicale de l’EHU d’Oran comprend également un professeur enseignant en chirurgie faciale et maxillo-faciale qui a été informé des capacités techniques dont dispose l’établissement hospitalier spécialisé en chirurgie ORL de Tiaret. Ce professeur a exprimé sa volonté de mener des opérations complexes dans sa spécialité dans cet établissement de santé, compte tenu de la disponibilité d’équipements et de matériel nécessaires.