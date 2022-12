Algérie : Belmadi vers la sortie ? Article de Naïm Beneddra • Hier à 23:20 commentaires L’entraineur algé

Algérie : Belmadi vers la sortie ? Article de Naïm Beneddra • Hier à 23:20 L’entraineur algérien Djamel Belmadi penserait à quitter son poste de sélectionneur national. Djamel Belmadi Algerie Djamel Belmadi Algerie © Panoramic Au bout de quatre ans de bons et loyaux services, Djamel Belmadi serait prêt à délaisser son tablier d’entraineur des Fennecs. C’est ce que laissent penser les rumeurs émanant de l’autre côté de la Méditerranée. Alors qu’il avait résisté à la CAN ratée et à la non-qualification pour la Coupe du Monde, Belmadi pourrait partir de lui-même à cause des nombreux changements qui se sont produits au sein de la fédération récemment. Un nouveau directeur technique a été nommé et un ancien sélectionneur (Meziane Ighil) est pressenti pour débarquer dans le rôle de responsables des sélections. L’entraineur champion d’Afrique 2019 n’est pas trop motivé pour travailler avec ces personnes-là. Bougherra pour remplacer Belmadi ? Belmadi pourrait aussi partir à cause de la pression populaire. Actuellement, le contrat juteux dont il jouit et qui lui permet d’être rémunéré grassement et avec des devises étrangères fait couler beaucoup d’encre au pays. Et l'immunité dont il bénéficiait après le sacre continental semble s'être dilapidée. S’il venait à s’en aller, Belmadi pourrait être remplacé par Madjid Bougherra, l’actuel sélectionneur des A’. Ce dernier avait offert à l’Algérie sa première Coupe Arabe des Nations l'année dernière. Il semble être légitime pour connaitre une promotion. Pour rappel, les Fennecs sont engagés en éliminatoires de la CAN 2024. Ils ont remporté leurs deux premiers matches de qualification. La troisième journée est programmée en mars prochain. D’ici là, tous les regards vont être tournés vers la CHAN, qui sera organisée au pays à partir du mois de janvier prochain.