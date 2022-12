Benzema, le mensonge se confirme ! Article de Jean-Sébastien Grond • Il y a 3 h 21 commentaires Après Kari

Benzema, le mensonge se confirme ! Article de Jean-Sébastien Grond • Il y a 3 h 21 commentaires Après Karim Djaziri, le conseiller historique de Karim Benzema, c’est Carlo Ancelotti qui nourrit la polémique. Le Ballon d'Or 2022 aurait probablement pu participer aux derniers matches de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Victime d’une déchirure à la cuisse gauche le samedi 19 novembre, à Doha, à 3 jours de la première rencontre des Bleus, « KB9 », renvoyé chez lui, a repris la course une semaine plus tard. Sa blessure n’était donc pas très grave. Karim Benzema Karim Benzema © Fournis par Sports.fr L’entraîneur du Real Madrid, jeudi en conférence de presse (à la veille d’un match à Valladolid), confirme ainsi que le Ballon d’Or 2022 était opérationnel lors de la reprise de l’entraînement des Merengues le 10 décembre à Valdebebas, le jour du quart de finale France-Angleterre (2-1). Le natif de Lyon s’était entretenu physiquement lors de ses quelques jours de congés passés à la Réunion. Benzema était en forme le 10 décembre Vidéo associée: Karim Benzema apte à jouer la Coupe du monde ? Ce geste du Ballon d'Or qui risque d'enflammer les débats ! (Dailymotion) « Karim est revenu le 10 décembre et, quand il l'a fait, il allait plutôt bien. Il a joué 30 minutes lors du premier match amical (le 15) et 45 minutes lors du second. Il est en pleine forme et est très excité de revenir. Il va de nouveau montrer toutes ses qualités », a lancé le coach italien, qui confirme ainsi les allégations de Karim Djaziri, auteur d’ Une semaine après son départ @Benzema reprenait la course et l’entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 mn en amical avec le Real Madrid …. Mais pour Stéphan il ne pouvait pas prendre part au tournoi ! Mais continuez à mentir la vérité arrive https://t.co/qxYp54nyIl — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 25, 2022 . L’attaquant qui vient de fêter ses 35 ans, affaibli aux ischio-jambiers de la jambe droite, avait manqué les 2 derniers matches du Real Madrid avant la trêve internationale. Le staff de « DD » l’a ensuite pressé pour jouer France-Australie et il s’est donné une déchirure à la cuisse droite qui a poussé le docteur des Bleus de le renvoyer chez lui. Une décision expéditive dictée par le sélectionneur qui n’a pas été comprise par Benzema, d'où sa frustration affichée sur les réseaux au fil du Mondial qatarien.