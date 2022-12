Equipe de France : Deschamps a rencontré Le Graët ce jeudi, son avenir réglé rapidement ? Article de Alexandre Corboz • Il y a 1 h 8 commentaires Désireux de rester le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a rencontré Noël Le Graët ce jeudi à Guingamp. La proposition de la FFF est tombée. Didier Deschamps et Noël Le Graët Didier Deschamps et Noël Le Graët © Icon Sport Désireux de rester le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a rencontré Noël Le Graët ce jeudi à Guingamp. La proposition de la FFF est tombée. En fin de contrat sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps sera-t-il encore le sélectionneur des Bleus en 2023 ? Après une longue Coupe du Monde et quelques jours de repos bien mérités, l'ancien coach de Monaco, de la Juve et de l'OM s'est assis ce jeudi à la table des négociations avec son président Noël Le Graët. Deschamps était à Guingamp ce jeudi Selon Le Télégramme, les deux hommes se sont rencontrés du côté de Guingamp sans que rien ne fuite sur le déroulé de cet entretien. Un entretien dont on connaissait déjà le contenu même si le dénouement n'est pas encore gravé dans le marbre, laissant encore de l'espoir à Zinédine Zidane, en attente du poste en cas de départ de Didier Deschamps. A cette occasion, le président de la Fédération française de Football a proposé à son sélectionneur un nouveau bail de deux ans pour s'aligner sur son propre mandat qui coure jusqu'en juin 2024. Le sélectionneur des Bleus - qui est en poste depuis dix ans et espérait signer un bail de quatre ans pour disputer la Coupe du Monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (2026) - réserve sa réponse pour dans quelques jours. Tic-tac, tic-tac...