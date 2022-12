Mort de Pelé : d'où vient son surnom ? Il y a 1 h commentaires «Pelé» est un surnom qui lui fut attribué

Mort de Pelé : d'où vient son surnom ? «Pelé» est un surnom qui lui fut attribué dans son enfance. «Pelé» est un surnom qui lui fut attribué dans son enfance. Le «Roi» du football s'est éteint le 29 décembre à l'âge de 82 ans. Pelé n'est pas son vrai nom, mais le surnom qui lui est attribué dès sa plus tendre enfance, comme cela se fait couramment au Brésil. Âgé de seulement 3 ans, celui qui deviendra un jour la plus grande légende du football brésilien, encourage déjà les joueurs du Vasco de Gama FC, où son père évolue comme footballeur amateur. Celui-ci remarque alors que son jeune fils crie «Pilé !» à l'adresse de Bilé, le gardien de but du club. L'anecdote reste et le surnom aussi, mais il se transforme peu à peu en «Pelé». Surnom que l'intéressé n'appréciera guère («Je trouvais que Pelé sonnait horriblement mal», confiait-il) et que ses adversaires utilisent dans sa jeunesse pour le faire enrager lors de ses matchs de rues. Vidéo associée: Portrait du footballeur Pelé décédé à l'âge de 82 ans - VIDEO (Dailymotion) » LIRE AUSSI - Le «roi» Pelé, légende du football, est mort L'histoire du véritable nom de la star, Edson Arantes do Nascimento, n'est pas moins originale. À sa naissance, son père veut l'appeler «Edison», en hommage à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. L'électricité est en effet arrivée tout récemment dans le village de sa famille. Mais deux orthographes différentes, «Edison» et «Edson» sont inscrites respectivement sur le registre d'état civil et sur l'acte de baptême de la paroisse. On gardera finalement «Edson». Ironie de l'histoire, Pelé doit donc son surnom légendaire... à un gardien de but ! Eux qu'il traita sans ménagements tout au long de sa carrière, forte de 1283 buts inscrits.