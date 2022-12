Mort de Pelé: "Il voulait tirer les cinq tirs au but", quand Larqué affrontait la légende brésilienne Artic

Mort de Pelé: "Il voulait tirer les cinq tirs au but", quand Larqué affrontait la légende brésilienne Article de NC • Pelé avec Santos lors d'un match amical contre une sélection de joueurs de Saint-Etienne et de Marseille à Colombes en 1971 Pelé avec Santos lors d'un match amical contre une sélection de joueurs de Saint-Etienne et de Marseille à Colombes en 1971 © AFP Jean-Michel Larqué a croisé la route du "Roi" en 1971. Alors joueur de Saint-Etienne, champion de France en titre, il avait défié le Santos de Pelé, décédé à 82 ans jeudi, dans une équipe comprenant les meilleurs joueurs des Verts et de Marseille, comme il l’a raconté dans Apolline Matin sur RMC. >> Mort de Pelé: toutes les réactions EN DIRECT "C’était un match de gala pour l’inauguration des nocturnes de Colombes, explique l’ancien international français désormais consultant pour RMC. Il y avait une sélection de joueurs de Saint-Etienne et de l’OM et nous avions rencontré le Santos de Pelé. Je l’ai croisé quelques minutes. Les deux équipes étant dos à dos à dos, il y avait eu une séance de tirs au but. En toute simplicité, Pelé voulait tirer les cinq tirs au but. Il avait 31 ans à l’époque, il n’avait aucun problème de confiance." A l’époque, Pelé était déjà une idole mondiale quelques mois après avoir remporté la troisième Coupe du monde 1970 de sa carrière, "probablement la plus belle qui n’ait jamais eu lieu sur le plan du spectacle et de l’émotion", selon Larqué. "Il y a avait eu une finale exceptionnelle (contre l'Italie, 4-1, ndlr) avec des joueurs tout à fait mythiques comme Jairzinho, Rivelino, Gerson et Tostao en avant-centre. Pelé avait un rôle différent de maître à jouer comme Zidane ou Platini avec moins de charge défensive. Il nous avait encore régalé tout au long de cette compétition." "Il avait 17 ans, c’était un gamin, on aurait dit un premier communiant" Larqué se souvient aussi de l’émergence de la star lors de la Coupe du monde en Suède en 1958, remportée par le Brésil. "Il avait déjà ébloui même si la mondiovision n’existait pas, souligne Larqué. Le couronnement de la Reine d’Angleterre (en juin 1953) qui avait été le premier évènement en eurovision (diffusé en Europe) et je pense que le Mondial 1958 était l’un des premiers évènements en direct. On suivait en direct les exploits de la France - qui avait fini troisième avec le record de Just Fontaine (13 buts) - et du Brésil. On avait découvert ce garçon, il avait 17 ans, c’était un gamin, on aurait dit un premier communiant, il avait une tête de pré-adolescent. Il avait terminé la compétition sur les épaules de ses coéquipiers. En Europe, nous avions découvert le vrai visage du football brésilien. Rien que les noms, ça chantait! Didi, Vava, Garrincha… C’était autre chose que Dupont ou Martin. Il n’y avait pas que les noms qui chantaient, il y avait le football aussi. A la conclusion de toutes les actions du Brésil, il y avait ce jeune garçon qui s’était permis des coups du sombrero en finale. C’était absolument fantastique. Pelé a été le premier footballeur mondialement médiatisé."