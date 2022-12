Voici les records de Pelé que personne n’a encore réussi à battre Article de Blanche Marcel • Il y a 5 h 1 com

Voici les records de Pelé que personne n’a encore réussi à battre Article de Blanche Marcel • Il y a 5 h 1 commentaire Ces records du roi Pelé que personne n’a encore réussi à battre Ces records du roi Pelé que personne n’a encore réussi à battre © Getty Images Le monde du football est en deuil. Ce jeudi 29 décembre, Pelé, trois fois champion du monde, est décédé au Brésil à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer. Figure légendaire du ballon rond, le Brésilien a cumulé tout au long de sa carrière, les records footballistiques dont la grande majorité n'a pas encore été battue et qui, pour certains, resteront très certainement difficiles à atteindre Il reste l’unique joueur à avoir soulevé à trois reprises la Coupe du monde. Le Brésil devient pour la première fois champion du monde en 1958, puis quatre ans plus tard en 1962 et en 1970. Derrière lui, on trouve deux autres Brésiliens : Cafu et Ronaldo, titrés en 1994 et 2002.\ Pelé reste toujours le plus jeune champion du monde et le plus jeune buteur en finale de Coupe du monde. Il avait 17 ans lorsqu’il remporte son premier Mondial et offre deux buts au Brésil en finale face à la Suède qui l'emporte 5 buts à 2. Pour la première fois dans l’histoire, une équipe arrive à marquer plus de quatre buts en finale. Un record qui avait été approché par Kylian Mbappé, devenu le deuxième plus jeune joueur en finale de Coupe du monde à l’âge de 19 ans. “Si Kylian continue d’égaler mes records comme ça, je vais devoir rechausser mes crampons”, avait tweeté Pelé après le victoire de la France face à la Croatie en Russie. \ Il a marqué dans les quatre coupes du monde auxquelles il a participé. Seul le Portugais Cristiano Ronaldo, buteur lors de ses cinq participations, a fait mieux.\ Pelé est l’auteur de 1281 buts en 1363 rencontres, tout type de matches et compétitions confondus selon la FIFA. Des statistiques absolument incroyables qui, pour le moment, ne risquent pas d’être dépassées. Alors qu'ils se rapprochent de leur fin de carrière sur les terrains, Cristiano Ronaldo enregistre à ce jour 819 buts au compteur, Lionel Messi en compte 795, quant à Robert Lewandowki, 615. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est rendu à 254 buts, de quoi, peut-être, pulvériser le record du roi Pelé, son idole. \ Pelé est le meilleur buteur de l’histoire du Brésil à égalité avec Neymar. En effet, les deux Brésiliens comptent tous les deux 77 buts. Alors qu’il n’a que 30 ans, l’attaquant du PSG devrait pouvoir sans trop de difficulté battre le record de son mentor. Auteur de 6 quintuplés, de 30 quadruplés et de 92 triplés dans sa carrière, Pelé devrait ainsi conserver des statistiques hors normes. Le roi Pelé aura marqué à jamais l’histoire du football par son aura et son esthétisme, tout comme par son palmarès et ses nombreux records.