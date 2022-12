Le président Tebboune favorable à un match Algérie – France

A LA UNEAmical : Le président Tebboune favorable à un match Algérie – FrancePublié il y a 6 secondes le 30 décembre 2022Par Said BenhammadiTebboune Algerie France Depuis 22 ans et le fameux match amical, au Stade de France, entre la France et l’Algérie (4-1) où Belmadi avait marqué l’unique but des Verts, tous les Algériens attendent avec impatience de voir un match retour entre les deux sélections. Ironie du sort, aujourd’hui, la sélection algérienne est drivée par Djamel Belmadi et le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est déclaré “favorable” à un match amical entre l’équipe nationale d’Algérie et la France. En effet, interrogé lors d’une interview accordée au quotidien français “Le Figaro” au siège de la présidence de la République, le président Tebboune a accueilli l’idée d’organiser et accueillir une éventuelle rencontre amicale entre l’Algérie et la France. Cette idée a été évoquée depuis 2019 et d’ailleurs relancée par le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, qui a toujours voulu organiser un match “ entre l’Algérie et la France tant que je suis en poste. ” Mais, pour le moment, cette rencontre n’a pas trouvé une date dans le calendrier des deux sélections pour des considérations surtout organisationnelles. Cette joute amicale très attendue a été encore une fois évoquée durant la visite du président français, Emmanuel Macron, en Algérie. Et on attend donc un geste de qui de droit pour enfin réaliser le « rêve » des fans des deux sélections de les voir rejouer une autre rencontre amicale, en Algérie, en guise de match retour. Une lueur d’espoir est aperçue donc à travers cette dernière déclaration du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. #Tebboune au #Figaro: " Je souhaite, bien sûr, que ce match ait lieu (Algérie_France). Il pourrait se tenir en Algérie, à Alger, à Oran ou ailleurs. Mais, attention, je n'accepterai jamais qu'on siffle un hymne national. Le football transcende tout. "