PSG : à peine arrivé à Al-Nassr, Ronaldo devrait affronter Messi, Neymar et Mbappé ! Article de Raphaël Nouet • Il y a 2 h commentaires Un match amical entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs évoluant en Arabie Saoudite est programmé pour la mi-janvier, même s'il doit encore être confirmé. Ce qui fait que le fraîchement arrivé Cristiano Ronaldo devrait croiser la route de son vieux rival, Lionel Messi, mais aussi de Kylian Mbappé et Neymar. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo © Icon Sport Un match amical entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs évoluant en Arabie Saoudite est programmé pour la mi-janvier, même s'il doit encore être confirmé. Ce qui fait que le fraîchement arrivé Cristiano Ronaldo devrait croiser la route de son vieux rival, Lionel Messi, mais aussi de Kylian Mbappé et Neymar. C'est donc officiel, Cristiano Ronaldo s'est engagé jusqu'en 2025 avec Al-Nassr. Il y sera entraîné par Rudi Garcia et tentera de porter une équipe actuellement 2e à son premier titre de champion d'Arabie Saoudite depuis 2019. Pour ce qui est de son salaire, CBS assure qu'il sera de 70 M€ par saison, ce qui est déjà colossal. Le différentiel avec les 200 M€ évoqués par plusieurs médias, dont L'Equipe, se trouvant peut-être dans son rôle d'ambassadeur pour la Coupe du monde 2030... que le Portugal souhaite également organiser ! On ne sait pas encore quand CR7 fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs jaune et bleu. Al-Nassr joue ainsi dès ce soir contre Al Khaleej Saihat. Mais il pourrait affronter Lionel Messi dès le 19 janvier ! En effet, le PSG pourrait disputer un match amical à cette date en Arabie Saoudite face à une sélection des meilleurs joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal. Ce serait sans doute la dernière chance de voir CR7 face à La Pulga après des années à nous émerveiller en Liga. Cette opposition doit cependant encore être confirmée par le PSG, dont le calendrier sera chargé en janvier.