Deschamps ne veut plus entendre parler de Zidane ! Article de Antoine Clérat • Il y a 1 h Le sélectionneur français va signer un nouveau contrat avec la FFF. Et ne lui parlez plus de Zidane. Didier Deschamps France Didier Deschamps France © Panoramic Deschamps va poursuivre sa mission à la tête de l’Équipe de France. Selon une information du Parisien, lui et son supérieur hiérarchique Noël Le Graët se sont entendus pour poursuivre leur collaboration jusqu’en 2026. Quatre ans de plus pour éloigner le spectre Zidane DD tenait absolument à rempiler pour quatre ans. Pourquoi aussi longtemps ? Pour ne pas être perturbé dans son travail par les rumeurs incessantes de sa succession. Son précédent mandat a été marqué par la menace Zinedine Zidane et il ne veut plus revivre ça. « La durée du contrat c’était le seul doute et s’il a signé pour quatre ans c’est pour ne plus être confronté à la rumeur Zidane », a déclaré le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi. L’entraineur champion du monde 2018 n’est donc pas prêt de laisser sa place. Une nouvelle qui doit réjouir beaucoup de supporters. Mais, elle pourrait aussi faire grincer les dents de quelques-uns. Vikash Dhorasoo, par exemple, s’est dit circonspect par rapport à ce renouvellement. « C’est une prise de risque énorme. Imaginez s’il y a un échec à l’Euro. Et il y en a déjà eu un au dernier championnat d’Europe. Deschamps quand il perd, il gagne quand même. On ne reverra pas Zidane avant 2026 », a-t-il confié sur la chaine l’Equipe.