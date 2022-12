Ballon d’Or : Mbappé a un nouveau concurrent Article de Alexandre Sarkissian • Hier à 19:57 1 commentaire Mykhaylo Mudryk fait beaucoup parler de lui. Son ancien entraîneur au Shakhtar Donetsk voit en l'Ukrainien un futur Ballon d'Or. Trophee FIFA Ballon d Or Trophee FIFA Ballon d Or © Fournis par Football 365 Qui succèdera à Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or ? S'il emmène le PSG le plus loin en Ligue des champions, Kylian Mbappé sera un candidat sérieux pour recevoir le trophée du meilleur footballeur à l'issue de la saison 2022-2023. On pense aussi à Erling Haaland. Le Norvégien empile les buts avec Manchester City à un rythme record en Premier League et dispute également la C1. Roberto De Zerbi, lui, place un de ses anciens poulains du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk. Arsenal le veut "Je connais la valeur de Mudryk, il a le potentiel pour remporter le Ballon d'Or", a jugé vendredi en conférence de presse l'entraîneur de Brighton et ex-coach du club ukrainien dans lequel évolue l'ailier gauche de 21 ans. Arsenal, prochain adversaire de Brighton, aurait formulé une deuxième offre (supérieure à 60 millions d'euros) pour recruter Mykhaylo Mudryk.