286 € par minute, 6,5 € par seconde... les détails astronomiques du contrat de Cristiano Ronaldo Article de An

286 € par minute, 6,5 € par seconde... les détails astronomiques du contrat de Cristiano Ronaldo

Article de Antoine Chirat

Cristiano Ronaldo n'a clairement pas rejoint Al-Nassr et l'Arabie saoudite uniquement pour les beaux yeux de Rudi Garcia.

Cristiano Ronaldo avec le Portugal © Icon Sport

À 37 ans, Cristiano Ronaldo dit donc adieu à sa carrière sportive en club. Libre depuis la rupture de son contrat avec Manchester United au début de la Coupe du Monde, l'international portugais n'aura pas trouvé de challenge en Europe et a donc décidé de rejoindre le golfe et l'Arabie saoudite pour signer du côté d'Al Nassr, écurie entraînée par Rudi Garcia. Désormais pensionnaire de la modeste Saudi Pro League, le quintuple Ballon d'Or n'a clairement pas fait un choix sportif pour poursuivre sa carrière, mais surtout pécuniaire, avec un contrat complètement fou à la clef.

Plus de 500 000 euros par jour

En effet, il a signé l'un des, si ce n'est le, plus gros contrat de l'histoire. Il va percevoir 200 millions d'euros par an jusqu'en 2025. Ce qui représente environ 16,67 millions d'euros par mois. Si l'on s'amuse à faire des petits calculs, l'ancien du Real Madrid et de la Juventus Turin recevra donc 555 555 euros par jour, 23 150 euros par heure... et 286 euros par minute soit 6,5 euros chaque seconde. De quoi faire tourner des têtes dans le nouveau pays de tous les possibles.