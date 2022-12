France - Algérie : le président Algérien milite pour un match entre les Bleus et les Fennecs Article de Youcef Ghalaza-Boudra • Il y a 1 h 13 commentaires Abdelmadjid Tebboune, président de la République Algérienne, s’est dit favorable à une rencontre amicale entre les Fennecs et les Bleus. France - Algérie : le président Algérien milite pour un match entre les Bleus et les Fennecs France - Algérie : le président Algérien milite pour un match entre les Bleus et les Fennecs © Icon Sport Abdelmadjid Tebboune, président de la République Algérienne, s’est dit favorable à une rencontre amicale entre les Fennecs et les Bleus. Vidéo associée: Algérie : les enjeux de la visite de Darmanin à Alger (Le Point) La dernière fois que les deux nations s’affrontaient, le match a viré au cauchemar alors que plusieurs supporters pénétraient sur la pelouse du Stade de France, faisant arrêter ce match amical qui se déroulait le 6 octobre 2001. Depuis, la Fédération Française de Football ainsi que l’État Français n’ont jamais caché leur envie de reprogrammer une telle rencontre. Au tour désormais de l’Algérie de faire part de son envie de voir un tel match se disputer. Lors d’une interview accordée au Figaro, Abdelmadjid Tebboune, président de la République Algérienne, a indiqué être en faveur d’une rencontre entre l’Équipe de France et l’Équipe d’Algérie : « Je souhaite, bien sûr, que ce match ait lieu. Il pourrait se tenir en Algérie, à Alger, à Oran ou ailleurs. Mais attention. Je n'accepterai jamais qu'on siffle un hymne national. Le football transcende tout. » a-t-il tout simplement indiqué. Reste désormais à savoir si cela se concrétisera un jour.