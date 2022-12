Mort de Pelé : trois mariages et sept enfants... le «Roi» a eu une vie privée mouvementée Article de Le Parisien • jeudi 1 commentaire Déroutant sur le pré, Pelé a, en dehors des terrains, eu une vie qui n’a pas suivi un chemin rectiligne. Le Brésilien, Pelé et sa troisième femme, Marcia Aoki. Instagram/Pelé Pelé et sa troisième femme, Marcia Aoki. Instagram/Pelé © @pelé décédé ce jeudi, a pourtant fondé une famille dès ses 26 ans alors qu’il était en plein cœur de son aventure avec Santos. En 1966, « O Rei » épouse Rosemari Cholbi. De leur union naissent deux filles et un garçon. Kely Cristina, née un an après le mariage de ses parents, devance son frère « Edinho » et sa sœur Jennifer, qui ont respectivement vu le jour en 1970 et en 1978. Ce que Rosemari, ses enfants, et potentiellement Pelé lui-même, ignoraient peut-être, c’est que la star brésilienne avait déjà laissé un enfant à une ancienne compagne. Sandra est née en 1964 d’une histoire d’amour entre la légende de la Seleçao et Anisia Machado, une femme de chambre. Pelé avouait lui-même avoir du mal à résister aux femmes qui lui faisaient la cour. « J’ai eu quelques liaisons, dont certaines ont abouti à des enfants mais je n’en ai entendu parler que plus tard », a assuré l’ancien footballeur dans le documentaire « Pelé ». Ce dernier n’a jamais accepté de reconnaître Sandra et de se plier aux tests ADN. Les tribunaux l’ont, eux, reconnue comme étant sa fille. Le Brésilien n’a jamais récompensé le combat de son premier enfant, déterminé à prouver la paternité de son géniteur, même après la mort de Sandra, atteinte d’un cancer, en 2006. Marcia Aoki, de 26 ans sa cadette Pelé n’a pas caché son infidélité au cours de ses relations. « Ma première femme savait tout. Je n’ai jamais menti à personne », a-t-il précisé. Ainsi, Flavia naît en 1968 d’une relation extra-conjugale entre le footballeur et la journaliste Lenita Kurtz. Cette fois, il a reconnu sa fille comme telle. Finalement, Edson Arantes do Nascimento, de son nom complet, et Rosemari ont divorcé en 1982. Le Sud-Américain attendra douze ans avant de se remarier. Il se lie alors à la chanteuse Assiria Seixas Lemos, qui accouche de jumeaux en 1996 : Joshua et Celeste. Avec les deux petits derniers, aujourd’hui âgés de 26 ans, le nombre d’enfants reconnus par Pelé monte à sept. Le Brésilien repasse ensuite par la case divorce puis se remarie une dernière fois en juillet 2016. Le « Roi » est alors âgé de 75 ans. Sa nouvelle dulcinée, Marcia Aoki, est une femme d’affaires. D’origine japonaise, elle est née à Sao Paulo, près de 26 ans après son mari. Lors du réveillon de Noël, Marcia était présente à son chevet, entourée de Joshua et Celeste Nascimento, Kely Cristina, Flavia et « Edinho » Nascimento. Ensemble, ils ont accompagné Pelé jusqu’à ses derniers souffles. Malgré ses frasques, le triple vainqueur de la Coupe du monde a donné et reçu beaucoup d’amour, fans, femmes et enfants confondus.