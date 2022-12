Le retour fracassant de Benzema ! Article de Jean-Sébastien Grond • Hier à 23:32 27 commentaires Près de d

Le retour fracassant de Benzema ! Article de Jean-Sébastien Grond • Hier à 23:32 27 commentaires Près de deux mois et demi après son dernier but (le 19 octobre contre Elche), Karim Benzema a retrouvé le chemin des filets, en s’offrant même un doublé pour donner la victoire au Real Madrid sur le terrain de Valladolid (0-2), vendredi soir, lors de la reprise de la Liga (15e journée). Soccer Football - LaLiga - Real Valladolid v Real Madrid - Estadio Jose Zorrilla, Valladolid, Spain - December 30, 2022 Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring their second goal || 252385_0030 Soccer Football - LaLiga - Real Valladolid v Real Madrid - Estadio Jose Zorrilla, Valladolid, Spain - December 30, 2022 Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring their second goal || 252385_0030 © Fournis par Sports.fr « KB9 » n’avait plus joué en match officiel depuis le 2 novembre dernier (une demi-heure de jeu face au Celtic en Ligue des champions), manquant évidemment la Coupe du monde 2022 au Qatar. Victime d'une déchirure à la cuisse gauche, il n'est jamais revenu dans le groupe alors qu'il a repris l'entraînement avec les Merengues le 10 décembre, le jour du quart de finale des Bleus contre l'Angleterre... Vidéo associée: La Liga : Avec un doublé pour son retour, Karim Benzema délivre le Real Madrid ! (Dailymotion) Un penalty puis une offrande de Camavinga En pleine forme physique selon son entraîneur Carlo Ancelotti, le Ballon d'Or 2022 a attendu la fin de match pour marquer. Un penalty a été donné au Real pour une main adverse sur une reprise de la tête d'Antonio Rüdiger. Benzema a ouvert le score (83e). Le capitaine des Merengues a ensuite doublé la mise à la suite d'un énorme débordement d'Eduardo Camavinga (89e). Le voilà à 7 buts en Liga. https://www.dailymotion.com/video/x8gs55d Le Real Madrid en profite pour prendre la tête du classement du championnat espagnol aux dépens du FC Barcelone, qui compte un point de moins avant de disputer son derby contre l'Espanyol, samedi (14h). Le champion en titre affrontera toutefois Villarreal dans une semaine lors d’un 2e déplacement de suite.