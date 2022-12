Équipe de France : tensions entre les Bleus et la FFF après la finale de la Coupe du Monde ? Article de Youcef Ghalaza-Boudra • Il y a 4 h 2 commentaires La Fédération Française de Football, qui souhaitait faire des économies, se serait mise certains Bleus à dos selon Le Parisien. Équipe de France : tensions entre les Bleus et la FFF après la finale de la Coupe du Monde ? Équipe de France : tensions entre les Bleus et la FFF après la finale de la Coupe du Monde ? © Icon Sport La Fédération Française de Football, qui souhaitait faire des économies, se serait mise certains Bleus à dos selon Le Parisien. Que s’est-il réellement passé en interne du côté de l’Équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar ? Si les tensions autour du forfait de Karim Benzema sont connues de tous, d’autres auraient fleuri en interne entre les Bleus et les Fédération Française de Football. En effet, Le Parisien dévoile ce vendredi que les économies souhaitées par l’instance du football français auraient eu raison de plusieurs joueurs du groupe de Didier Deschamps. Pour rappel, les premières tensions ont débuté lorsque la Fédération Française de Football a indiqué à l’Équipe de France qu’elle n’invitera pas leurs proches, alors que les joueurs ont payé les billets et les logements des leurs, en plus de certains membres du staff compte tenu de la flambée des prix au Qatar. Une partie du staff a également été oubliée dans la distribution de téléphones et de cartes SIM alors que la 3F n’a également pas souhaité payer un supplément afin de décorer une une partie du hall de l’hôtel où séjournaient les Bleus aux couleurs de la France. La question du transport en avion a toutefois été le point culminant des tensions entre le groupe de Didier Deschamps et les dirigeants du football tricolore. Vidéo associée: Foot: "Je ne vais jamais digérer" l'échec du Mondial, dit Mbappé (AFP) Video Player is loading. Suspendre Heure actuelle 0:00 / Durée 0:31 HQPlein écran AFP Foot: "Je ne vais jamais digérer" l'échec du Mondial, dit Mbappé Activer les notifications 0 Afficher sur Watch « C’est minable » Au lendemain de la qualification de l’Équipe de France en finale de la Coupe du Monde, les champions du monde 2018 ont appris qu’ils rentreraient en France à bord de la compagnie Air Portugal, une compagnie low-cost. Finalement, la FFF a craqué et a décidé de réserver un vol Air France, alors que certains membres du staff ont, toutefois, voyagé en classe économique contrairement aux joueurs. « On a rapporté des millions d’euros à la FFF avec la place de vice-champion du monde et on voulait nous faire revenir en comptant les sous. C’est minable. » a lâché un membre du staff au Parisien. Autant dire que les relations entre les membres de l’Équipe de France et la Fédération Française de Football ne sont pas au beau fixe, alors que la directrice générale Florence Hardouin a été pointée du doigt. Et pour cause, Noël Le Graët, qui ne s’occupe pas de ces soucis, était présent avec eux au Qatar.