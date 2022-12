Deschamps et Le Graët en désaccord, le coup de tonnerre Article de François Tesson • Hier à 11:00 19 commentai

Deschamps et Le Graët en désaccord, le coup de tonnerre Article de François Tesson • Hier à 11:00 19 commentaires Pour le moment, le secret est bien gardé. Didier Deschamps et Noël Le Graët se sont entretenus ce jeudi en Bretagne, au domicile du dirigeant fédéral, mais rien n'a vraiment filtré au sujet de leurs échanges. Vont-ils poursuivre leur collaboration ? Vont-ils poursuivre leur collaboration ? © Fournis par Sports.fr Le but de cette rencontre était de discuter de la prolongation de contrat (ou non) de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Le président de la FFF ne cache pas qu'il aimerait que son sélectionneur continue son travail à la tête des Bleus, après le bon parcours en Coupe du monde. Noël Le Graët avait en effet promis à "DD" qu'il déciderait de son avenir s'il emmenait son équipe au moins en demi-finales au Qatar, ce qui a été fait. Vidéo associée: Didier Deschamps évoque le collier porté par Jules Koundé ! (Dailymotion) Deschamps et Le Graët pas d'accord sur la durée du contrat Tout porte donc à croire que Didier Deschamps va continuer à la tête des Bleus... à moins qu'un grain de sable ne vienne perturber la bonne relation entre le champion du monde 1998 et son président. Et selon Le Télégramme, il y a un point désaccord non négligeable entre "DD" et "NLG". D'après le quotidien breton, Noël Le Graët pencherait en effet pour un nouveau contrat de deux ans, jusqu'à l'Euro 2024, alors que Didier Deschamps souhaiterait clairement être reconduit jusqu'à la Coupe du monde 2026. Voici comment retirer une clé cassée d'une serrure: Incroyable! Sponsorisé Trucs et Astuces Voici comment retirer une clé cassée d'une serrure: Incroyable! On peut comprendre les arguments et les intérêts des deux hommes. Noël Le Graët veut un contrat court pour que la FFF puisse avoir plus de marge de manœuvre concernant le poste de sélectionneur des Bleus, à moyen terme. Quant à Didier Deschamps, il souhaite un bail plus long qui lui offrirait plus de tranquillité, en lui permettant de renforcer son pouvoir et de repousser plus aisément les rumeurs sur la possible arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Cette mésentente entre Didier Deschamps et Noël Le Graët peut-elle conduire à une impasse entre le sélectionneur des Bleus et son président ? On n'en est pas encore là, mais il s'agirait à l'évidence d'un sacré coup de théâtre.