Mort de Pelé. Le cortège funèbre passera devant la maison de la mère du footballeur, âgée de 100 ans Il y a 4 h commentaires Après le décès du roi Pelé, une veillée funèbre sera organisée au stade du Santos FC lundi. Le cortège passera notamment devant la maison de la mère du Brésilien, âgée de 100 ans. Pelé sera célébré par son club de Santos. Pelé sera célébré par son club de Santos. © Photo : AFP Décédée ce jeudi à l'âge de 82 ans, la légende brésilienne Pelé aura le droit à une veillée funèbre. Celle-ci se déroulera lundi au stade de Santos, son club de toujours. « La veillée funèbre du plus grand footballeur de tous les temps aura lieu au stade Urbano Caldeira, où il a émerveillé le monde », a annoncé dans un communiqué le club qui a vu évoluer Pelé de 1956 à 1974. Le cercueil de l'ancienne gloire du Brésil, décédée à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, sera placé au centre du terrain. Ouverte au public, la veillée funèbre débutera lundi à 10 h et se terminera à 10 h le lendemain. Le cortège devant la maison de la mère de Pelé Mardi, un cortège accompagnera le cercueil jusqu'à la maison de la mère de l'ancien footballeur âgée de 100 ans. L'enterrement aura lieu quant à lui au cimetière Memorial Necrópole Ecumênica et sera réservé uniquement aux membres de la famille. LIRE AUSSI. Mort de Pelé. « Une icône du sport mondial », les réactions au lendemain de la mort de la légende Depuis l'annonce de son décès, le monde du football a témoigné sa tristesse. Une minute de silence accompagne toutes les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 de vendredi à dimanche.